Kilőtt az MBH Jelzálogbank adózás előtti nyeresége

A kiemelkedő teljesítmény a magas kamateredménynek és az erősödő refinanszírozási aktivitásnak köszönhető – derül ki az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet gyorsjelentéséből.

A magyar gazdaság 2025 második negyedévében mérsékelt, 0,4 százalékos negyedéves növekedést mutatott, miközben a jelzáloghitelezés továbbra is dinamikusan bővült: a második negyedévben a szektorban 458 milliárd forint értékben születtek új jelzáloghitel-szerződések.

Jól kiszámították

Fotó: Depositphotos

Az év első felében az MBH Jelzálogbank 6 859 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amelyet 586 millió forintos extraprofit-különadó, valamint 374 millió forintos banki különadó terhelt. Az év első felében az MBH Jelzálogbank adózott nyeresége 6 054 millió forint volt, 65,8 százalékkal magasabb, mint 2024 első hat hónapjában. A nettó kamatbevétel elérte a 7 993 millió forintot, amely éves alapon 14,7 százalékos növekedést jelentett. A hitelintézet mérlegfőösszege 2025 első fél évének végén 858,6 milliárd forintot tett ki.

Tovább erősödött az MBH Jelzálogbank refinanszírozási aktivitása is. 2025 első hat hónapjának végére a refinanszírozott hitelállomány (bruttó) értéke a 2024 első fél év végi 394,2 milliárd forintról 406 milliárd forintra növekedett. A jelzáloglevél-kibocsátás értéke pedig csaknem elérte a 37 milliárd forintot, amelyből 48,6 százalékot fix, míg 51,4 százalékot változó kamatozású értékpapírok tettek ki. Az MBH Jelzálogbank a hazai piacon egyedüliként lakossági jelzáloglevelek kibocsátásával is bővítette befektetői bázisát: a februári indulást követően 9,1 milliárd forintnyit értékesített részükre az év első felében, míg az intézményi befektetők a nekik szánt sorozatokból 27,7 milliárd forint jelzáloglevelet vásároltak a vizsgált időszakban.

Fókuszban a fenntarthatóság

Az MBH Jelzálogbank 2025 elején felülvizsgálta Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, bővítve a zöld hitelek feltételeit és a hatásvizsgálati módszertant. Az elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány június végére 75,9 milliárd forintra nőtt, míg a forgalomban lévő zöld jelzáloglevelek értéke tartja a 48,6 milliárd forintos szintet. A Moody’s Ratings által kiadott Külső Minősítői Szakvélemény (SPO) a keretrendszert „jó” (SQS3) minősítéssel értékelte májusban, több kategóriában maximális pontszámot adva az MBH Jelzálogbanknak. A jelentésben kiemelték, hogy a zöld lakó- és kereskedelmi ingatlanok finanszírozása a fenntarthatóság legfontosabb kihívásait célozza meg. A bank áprilisban közzétette a 2024 évi önálló GRI-alapú alapú (Global Reporting Initiative) fenntarthatósági jelentését is.

Stabil második pozíció a hazai jelzáloglevél-kibocsátók között

A 2025 féléves adatok alátámasztják az MBH Jelzálogbank – mint a hazai jelzálogbanki szektor második legjelentősebb szereplője – piaci pozícióját. Az MBH Jelzálogbank részvényeit több mint húsz éve jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén.

„Sikeres időszakot tudhat maga mögött az MBH Jelzálogbank, stabilan őrizzük második helyünket a hazai jelzálogbanki piacon. Az év első felében élénk kereslet kísérte az intézményi vevőknek szánt jelzáloglevél-aukcióinkat. Bankunk a hazai piacon egyedülálló módon nyitott a lakossági ügyfelek felé is: 7 százalékos fix kamatozású jelzálogleveleket hozott forgalomba. Stratégiánk középpontjában továbbra is a működés és a termékkínálat folyamatos optimalizálása áll: az egyszerű, átlátható refinanszírozási hitelektől a fejlett ingatlanértékelési megoldásokig és a költséghatékony forrásbevonásig. Ezzel párhuzamosan erősítjük fenntarthatósági elkötelezettségünket is, amelynek újabb mérföldköve a Moody’s kedvező értékelése Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerünkről” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.