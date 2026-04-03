Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Kiemelték, a tisztán elektromos modellek iránti kereslet továbbra is stabil: a BMW által értékesített járművek 12,4 százaléka tisztán elektromos hajtású volt az első negyedévben. A közleményben idézik Gombos Zoltánt, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki hangsúlyozta: portfóliójuk minden hajtáslánc és szegmens „mentén” képes kiszolgálni az igényeket. Kitért arra, hogy az első Neue Klasse modell, a Debrecenben gyártott iX3-as fogadtatása minden várakozást felülmúlt: a gyár az elmúlt hetekben már a második műszakot is elindította, hogy az ügyféligényeket mielőbb ki tudja elégíteni.

A márciusi piaci bevezetést követően több mint 50, Debrecenben gyártott, a BMW jövőjének irányát is kijelölő iX3 modellt adtak át az ügyfeleknek – tette hozzá. Jelezte: az értékesítést várhatóan lendületben tartják az év során érkező további újdonságok, közöttük a közelmúltban bemutatott új BMW i3-as. A BMW Group Magyarország korábbi tájékoztatása szerint tavaly a magyarországi újautópiacon 7052 BMW-t értékesítettek, ami 22 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Ezzel a BMW már harmadik éve vezető szereplő a prémium szegmensben, ahol részesedése az év végére 34,1 százalékra nőtt a 2024. évi 29,4 százalékról. Magyarországon a prémium szegmensbe tartozott a 2025-ben eladott 129 440 személyautó 15 százaléka. A német BMW Group 2025-ben globálisan 2,46 millió gépkocsit és több mint 202 500 motorkerékpárt értékesített. A vállalat 133,5 milliárd eurós összbevételével a 2025-ös pénzügyi évben 10,2 milliárd eurós nyereséget termelt.

(MTI)

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Íme egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

Felszámolják a céget, amely akkufeldolgozót tervezett Sóskútra

Májusban indul az eljárás, várják az adósok jelentkezését. 

Elvágta az adójóváírás a Teslát Amerikában

Ez meglátszik az eladásokban is. 

Újabb területre csapna le Gödön a Samsung SDI

4,2 milliárd forintért 30 hektár területet vásárolna meg a Samsung SDI, hogy azon napelemparkot és parkolót építsenek, és némi fásítást is ígérnek.

Nagy átalakulás a Boschnál: kulcspozíciókban jönnek az új vezetők

Több személyi változás is történt a magyarországi Bosch csoportnál.

Elárasztja a magyar zsepi és WC-papír a világot – fejleszt a Vajda-Papír

Elárasztja a magyar zsepi és WC-papír a világot – fejleszt a Vajda-Papír

40 százalékkal növelik a gyártókapacitást.

Nagy változás történt a Mol-nál április 1-jétől

A Mol Nyrt. tavaly jóváhagyott szervezeti átalakulása értelmében április elsejétől holdingtársaságként működik tovább, amely személyi változásokkal is járt – közölte a társaság a BÉT honlapján szerdán.

Négyszer gyorsabban nőtt a piacnál a CIB Lízing

Miközben a teljes lízingpiac 6,6 százalékkal növekedett 2025-ben,* a CIB Lízing új folyósításai összességében több mint 27 százalékkal haladták meg az előző év szintjét. A magyar vállalkozások egyik legjelentősebb lízingfinanszírozója organikus alapon, egyedi nagyügyletek nélkül érte el a piaci átlag négyszeresét jelentő bővülést, a társaság vezetője szerint növekedésük továbbra is fenntartható pályán van.

