Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

Kiemelték, a tisztán elektromos modellek iránti kereslet továbbra is stabil: a BMW által értékesített járművek 12,4 százaléka tisztán elektromos hajtású volt az első negyedévben. A közleményben idézik Gombos Zoltánt, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki hangsúlyozta: portfóliójuk minden hajtáslánc és szegmens „mentén” képes kiszolgálni az igényeket. Kitért arra, hogy az első Neue Klasse modell, a Debrecenben gyártott iX3-as fogadtatása minden várakozást felülmúlt: a gyár az elmúlt hetekben már a második műszakot is elindította, hogy az ügyféligényeket mielőbb ki tudja elégíteni.

A márciusi piaci bevezetést követően több mint 50, Debrecenben gyártott, a BMW jövőjének irányát is kijelölő iX3 modellt adtak át az ügyfeleknek – tette hozzá. Jelezte: az értékesítést várhatóan lendületben tartják az év során érkező további újdonságok, közöttük a közelmúltban bemutatott új BMW i3-as. A BMW Group Magyarország korábbi tájékoztatása szerint tavaly a magyarországi újautópiacon 7052 BMW-t értékesítettek, ami 22 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Ezzel a BMW már harmadik éve vezető szereplő a prémium szegmensben, ahol részesedése az év végére 34,1 százalékra nőtt a 2024. évi 29,4 százalékról. Magyarországon a prémium szegmensbe tartozott a 2025-ben eladott 129 440 személyautó 15 százaléka. A német BMW Group 2025-ben globálisan 2,46 millió gépkocsit és több mint 202 500 motorkerékpárt értékesített. A vállalat 133,5 milliárd eurós összbevételével a 2025-ös pénzügyi évben 10,2 milliárd eurós nyereséget termelt.