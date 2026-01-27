1p
Kínából települ át a termelés Pécsre

A Kontron Electronics – a világpiac egyik vezető vállalata – Pécsre hozza azt a gyártási tevékenységet, amely eddig Kínában zajlott.

A fejlesztés eredményeként abszolút modern, high-tech termékek készülnek majd az orvostechnika, a repülőipar és a robotika számára – írja a Bama.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyszíni ismertetése szerint a kétmilliárd forintos beruházáshoz a kormány 400 millió forintos támogatást biztosít, amelynek köszönhetően 30 új munkahely jön létre, valamint 300 munkahely „betonbiztossá válik”.

„Ez megint óriási nagy bravúr, kínai termelési tevékenység jön át Magyarországra, úgyhogy itt komplex elektronikai szelvényeket, automatizált vezérlési megoldásokat, magyarul abszolút modern, high-tech termékeket fognak gyártani az orvostechnika, a repülőipar, illetve a robotika számára. És ami legalább ennyire fontos, hogy a termelés mellett létrejön egy teljes körű szolgáltatási lánc is” – közölte az MTI szerint.

Aláhúzta, hogy az itt előállított termékek 99 százaléka exportra fog kerülni, ami jól mutatja a több mint húsz országban különböző érdekeltségekkel rendelkező cég nemzetközi versenyképességét.

