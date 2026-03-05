1p

Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. beruházása 330 új munkahelyet hoz létre Kapuváron.

Az Intretech Hungary Kft. elektronikai cég mintegy 25 milliárd forint értékben bővíti gyártási kapacitását Kapuváron, aminek nyomán 330 új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető az Intretech Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a kínai tulajdonosi hátterű elektronikai vállalat 25 milliárd forint értékben bővíti a gyártási kapacitását, amihez a kormány 2,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 330 új munkahely létrehozását.

„A vállalat hosszú távú európai növekedési stratégiájának ez a gyár meghatározó eleme lesz, és itt olyan magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység folyik majd, amelynek a nyomán a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása is lehetővé válik továbbra is, akár a Renault, akár a Procter & Gamble, akár a Stellantis, akár a Nestlé innen fogja megkapni azokat a termékeket, amelyeket az Intretechtől megrendelt” – közölte.

(MTI) 

Fontos bejelentést tett az Emirates

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

A 4iG 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA – Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

Jövő hét vasárnapig ne számoljon a Wizz Air közel-keleti járataival

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

A debreceni CATL akkumulátorgyárnak 2023-ban elég volt egy 500 ezer forintos kárlimitig terjedő környezetszennyezési felelősségbiztosítást csatolnia az engedélyezési dokumentációhoz. Az engedély kiadása óta változott a helyzet.

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek, a szabályozási környezet széttagoltsága, illetve a gyors technológiai változások egyre összetettebb és kiszámíthatatlanabb működési körülményeket teremtenek  világszerte a biztosítási szektor számára – állapítja meg az EY legfrissebb ágazati jelentése. Ezek a megatrendek a kihívások mellett azonban lehetőségeket is kínálnak.

