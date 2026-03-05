Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. elektronikai cég mintegy 25 milliárd forint értékben bővíti gyártási kapacitását Kapuváron, aminek nyomán 330 új munkahely jön majd létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető az Intretech Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a kínai tulajdonosi hátterű elektronikai vállalat 25 milliárd forint értékben bővíti a gyártási kapacitását, amihez a kormány 2,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 330 új munkahely létrehozását.
„A vállalat hosszú távú európai növekedési stratégiájának ez a gyár meghatározó eleme lesz, és itt olyan magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység folyik majd, amelynek a nyomán a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása is lehetővé válik továbbra is, akár a Renault, akár a Procter & Gamble, akár a Stellantis, akár a Nestlé innen fogja megkapni azokat a termékeket, amelyeket az Intretechtől megrendelt” – közölte.
(MTI)