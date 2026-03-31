Vállalatok Hadügy, védelem, honvédelem

Kirobbanó forma: bevett a 4iG aknagyártó leányába egy nagy halat

mfor.hu

Osztrák központú leányvállalatának kisebbségi tulajdonrészét eladta, de nyert egy masszív cseh partnert. 

A 4iG Csoporthoz tartozó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelentős üzleti megállapodást kötött a cseh védelmi ipar meghatározó szereplőjével, a CSG csoporttal. A március utolsó napján aláírt szerződés értelmében a 4iG SDT értékesítette az osztrák Hirtenberger Defence Systems vállalatban lévő tulajdonrészének 49 százalékát a cseh partnernek.

Lőszerek és aknavetők

A tranzakció után is a magyar fél marad az irányító többségi tulajdonos a 160 éves múltra visszatekintő osztrák cégben, amely világszerte elismert fejlesztője és beszállítója a modern aknavető rendszereknek és tüzérségi kiegészítőknek. Az együttműködés célja a piaci szinergiák kihasználása, hiszen a CSG komoly gyártókapacitással és értékesítési hálózattal rendelkezik a lőszerek terén.

Sárhegyi István, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója az ünnepélyes budapesti eseményen kiemelte a partnerség jelentőségét:

„amellett, hogy a 4iG kontrollja megmarad, olyan stratégiai befektetőt szereztünk melynek egyik vállalata jelenleg is aktív a lőszerek és aknagránátok gyártása terén”.

A két vállalatcsoport nem ismeretlen egymás számára, korábban már a Rába kapcsán is volt közös üzleti érdekük, de a mostani megállapodás szintlépést jelent a közép-európai védelmi ipari integrációban. Arról, hogy mikor zárulhat az ügylet, és melyik ország piacára törhet még be a 4iG védelmi cége további részleteket laptársunk, a Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

 

