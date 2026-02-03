2p
Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Több tucat borászt értesítettek, hogy nem tudja őket maradéktalanul kifizetni az országos hálózattal rendelkező Borháló, mert a vagyona nem elég a tartozások fedezésére.

A Borháló legtöbb boltja a fővárosban található, de Mosonmagyaróvártól Békéscsabáig számos vidéki városra kiterjed a hálózat. A honlapján feltüntetik a beszállító több tucat borászatot, amelyek között rengeteg a magyar piacon jól csengő név: Gere, Bock, Tiffán, Borbély vagy éppen Dereszla. A Borháló – illetve a márkanevet tulajdonló Vinotrend Kft. – éppen egy évtizede azzal került be a hírekbe, hogy a Sziget-fesztiválok hivatalos borbeszállítója lett – írja a 24.hu.

A borászok aggodalmának alapja az, hogy nemrég levelet kaptak, melyben a Vinotrend Kft. „gyors és békés” tartozásrendezésre tesz javaslatot. A cég az együttműködés lezárását kezdeményezte azzal az indoklással, hogy a Vinotrend a tartozásait nem tudja maradéktalanul rendezni, arra nem elegendő a vagyona.

Nem teljes a fellélegzés
Fotó: DepositPhotos.com

A Vinotrend javaslata két opciót tartalmaz a partnerek számára:

  • a tartozás 40 százalékát egy összegben fizeti ki a cég a megállapodás aláírásakor,
  • vagy két részletben fizet, az aláíráskor 25 százalékot, illetve hat héttel később további 25 százalékot.

A lap úgy tudja, hogy a Borháló franchise-t egy másik borkereskedő, az Angyal Borkereskedés Kft. vásárolja meg. A vállalat Ináncsy Ernő tulajdonában van, aki 2023-ban az év vállalkozója lett Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél. Édesapja az ismert milliárdos, Ináncsy Miklós.

