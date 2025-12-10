Kiszivárgott dokumentum: komoly hátrányban vannak a magyar cégek

Az Európai Beruházási Bank Csoport Beruházási Felmérését (EIBIS) 2016 óta évente készítik el, és körülbelül 13 ezer vállalatot ölel fel az Európai Unió összes tagállamában, valamint egy további mintát az Egyesült Államokból – kezdi cikkét a HVG EUrológus, amely megszerezte a dokumentumot.

Mint írták, a felmérés adatokat gyűjt a vállalatok jellemzőiről és teljesítményéről, a múltbeli beruházási tevékenységekről és a jövőbeli tervekről, finanszírozási forrásokról is.

Mi történik a magyar cégekkel?

Kiemelték, a jelentés Magyarországra vonatkozó részében a beruházási dinamika terén az EU-hoz képest tartós elmaradás figyelhető meg. A magyarországi cégek mindössze 76 százaléka hajtott végre beruházást a vizsgált évben, míg az EU-átlag 86 százalék. Ez tartós különbség, hasonló volt az elmúlt években is.

Nehéz helyzetben a szektor?

A cikk szerint a beruházási várakozások is gyengébbek: a magyar cégek nettó mutatója –1 százalék, míg uniós szinten ez +4 százalék. A pesszimizmus különösen a szolgáltató cégeknél erős, ahol a visszafogott beruházási kedv a jövőbeli versenyképesség romlását vetíti előre. A jelentés hozzáteszi, a magyar vállalatok ritkábban finanszíroznak eszközpótlást, és ehelyett inkább kapacitást bővítenek, ezen túl a fejlett uniós gazdaságokhoz képest alacsonyabb a megújulási és modernizációs ráta.

A magyar cégek egyre pesszimistábbak a politikai vagy szabályozási környezettel, a gazdasági klímával és az ágazatuk üzleti kilátásaival kapcsolatban (nagyvállalatok –35 százalék, infrastrukturális cégek –32 százalék, szolgáltató cégek –17 százalék), bár a gazdasági klímával és az üzleti kilátásokkal kapcsolatos megítélés nem annyira negatív, mint a 2022-es felmérés során – emelte ki a HVG cikke.