Kitárazott Matolcsy György fiának barátja

A Matolcsy György jegybankelnök MNB-alapítványos ügyében exponálódott fia, Ádám barátja, Száraz István közvetett tulajdonában volt Culinaris Wholesale Kft. 2024-ben 2,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, míg a három kiskereskedelmi bolt forgalma 2,3 milliárd forintot tett ki. A két egység közötti, 1,2 milliárd forint értékű belső szállítást is figyelembe véve a Culinaris konszolidált árbevétele 2024-ben elérte a 3,7 milliárd forintot. A Chef Market célja, hogy biztosítsa a meglévő beszállítói kapcsolatok és értékek fennmaradását, ugyanakkor új lehetőségeket nyisson meg a partnerek és a vásárlók számára egyaránt – fogalmazta meg Andrejszki Richárd.

A cég a PIKK Holding Zrt. többségi tulajdonában van, amely pedig többségi részesedésében Sziklai Péter és Andrejszki Richárd jogászoké. Utóbbi a Chef Market Zrt. vezérigazgatója is.

Négy éve megvette, most eladja Száraz István Fotó: Culinaris

A Chef Market Zrt. megvásárolta a Culinaris Wholesale nagykereskedelmi üzletágát, valamint a Culinaris három kiskereskedelmi egységét is. A tranzakció értelmében a Culinaris Wholesale Kft. kereskedelmi tevékenységét teljes egészében a Chef Market Zrt. veszi át – tudta meg a Forbes.hu. A vételárról nincs információ.

