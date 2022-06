Kitört a háború a magyar kormány és a Ryanair között az extraprofitadó miatt

Elérhetetlen álom, mégis a jövő egyetlen útja a 360 fokos ügyfélkép

Lehet mindent tudni egy vállalat, vagy vállalkozás ügyfeleiről? Nem, de ez nem jelenti azt, hogy nem is érdemes megpróbálni. Az adattárolás, -kezelés és -feldolgozás legfejlettebb, mesterséges intelligenciával is megtámogatott módjai mind a vállalatoknak – köztük a pénzintézeteknek és biztosítóknak –, mind az ügyfeleiknek már rövid távon is pénzben és időben mérhető nyereségeket hozhatnak.