Kiváló minőség jele a Nádudvari Élelmiszer Kft. termékein

A KMÉ-védjegy azon túl, hogy a legszigorúbb minőségi követelményeket garantálja, támogatja a magyar gazdaságot és a helyi termelőket is. A Nádudvari termékek példája azt mutatja, hogy a hagyományos értékek és a modern innovációk kéz a kézben járhatnak, amikor a fogyasztók egészségéről és a környezet fenntarthatóságáról van szó.

„A minőség nálunk nem trend kérdése, hanem állandó” – tette hozzá Bora Lilla. Ezért is kiemelten fontos, hogy a termékek a legmagasabb szintű minősítéseket kapják meg. A KMÉ-védjegy megszerzése nemcsak a fogyasztók számára nyújt garanciát, hanem a vállalat elkötelezettségét is bizonyítja a minőség iránt.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. a tradíció mellett nagy hangsúlyt fektet az innovációra is. Bora Lilla, a vállalat laborvezető-higiénikusa elmondta, hogy a Nádudvari Fitness Túró gyártása során alkalmazott zárt technológia nemcsak a mikrobiológiai megfelelőséget biztosítja, hanem hosszabb fogyaszthatósági időt is garantál. Az ilyen innovációk hozzájárulnak a vásárlói elégedettség növeléséhez és a termékek versenyképességéhez.

A mai vásárlók egyre inkább a minőségi, egészségtudatos termékeket keresik, és a KMÉ-védjegy a minőség szimbólumaként segíti őket a döntésben. „A védjegy hitelesíti a termékeinket a fogyasztók számára, megkönnyítve ezzel a vásárlást” – fogalmazott Nagy Krisztina. A vásárlók bizalmát erősíti, hogy a termékek minőségét folyamatosan független, akkreditált laboratóriumok vizsgálják, ezzel is garantálva az élelmiszerbiztonságot.

A minőség iránti elköteleződés szellemében a Nádudvari Élelmiszer Kft. több termékével is megszerezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kezdeményezésére létrejött Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyet. Nagy Krisztina, a vállalat marketing managere szerint a Nádudvari 25%-os tejföl és a Fitness Túró KMÉ-védjeggyel ellátott termékek azontúl, hogy megfelelnek a szigorú követelményeknek, a védjegy által kiemelkednek a polci kínálatból.

A vállalat egyik legismertebb terméke a Nádudvari Túró, amely évek óta töretlen népszerűségnek örvend. Emellett a cég 2010-ben elindított Mirelit üzletága is jelentős bővülést hozott, tovább erősítve a Nádudvari pozícióját a magyar élelmiszerpiacon, csakúgy, mint a néhány éve bevezetett gyümölcsjoghurtok.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. elkötelezett a kiváló minőség iránt – ezt bizonyítja a KMÉ-védjegy is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!