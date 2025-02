Kiváló minőségű pékáruk a Vela Pékségtől

Kondráth Róbert üzemvezető elmondása szerint a KMÉ-védjegy megszerzése nem csupán érzékszervi vizsgálatokat jelent, hanem szigorú mikrobiológiai és analitikai ellenőrzéseket is. A termékek rendszeres laboratóriumi bevizsgálása biztosítja, hogy a vásárlók mindig ugyanazt a kiváló minőséget kapják. Az ellenőrzések azonban nemcsak az üzemben történnek, hanem az értékesítés helyszínein, a boltokban is.

A vajas kifli után a vajjal készült foszlós kalács is elnyerte a KMÉ-védjegyet. A pékség azonban nem áll meg itt: amint lehetséges, burgonyás kovászos kenyérrel pályáznak, amely szintén komoly esélyekkel indulhat a védjegy elnyerésére.

A Vela Pékség története több mint három évtizeddel ezelőtt kezdődött egy áruház pincéjében, mára pedig egy modern, 500 négyzetméteres üzem biztosítja a vásárlók kedvenc pékáruit. Az alapító, Lakatos Tibor, mindig is hitt a minőség és a szakértelem fontosságában, így nem meglepő, hogy péksége élen jár a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy megszerzésében is.

A vajjal készült foszlós kalács is elnyerte a KMÉ-védjegyet Fotó: KMÉ

Hogyan emelkedik ki a Vela Pékség a KMÉ-védjeggyel? A Vela Pékség elhivatottsága a kiváló minőség iránt a KMÉ-védjeggyel is igazolást nyert.

