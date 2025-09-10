Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Ausztria légitársaság Wizz Air

Kivonul a szomszédból a Wizz Air

Bezárja bécsi bázisát a Wizz Air. A diszkont légitársaság 2026. március 15-ig fokozatosan kivonul az osztrák főváros repülőteréről.

A légitársaság a téli menetrend kezdetén, október 26-án két repülőgépét áthelyezi Bécsből máshová, ezzel párhuzamosan megszűnnek a Bilbaóba és London-Gatwickre közlekedő járatok. A maradék három repülőgépet jövő év március 15-ig vonják ki Schwechatról, ezzel megszűnik a bázis összes többi útvonala is – vette észre a 24.hu az Airportal hírét. 

Az érintett járatokra repülőjeggyel rendelkező utasoknak átfoglalási vagy visszatérítési, a bécsi bázison dolgozóknak pedig a hálózatán belüli áthelyezési lehetőséget ajánl a cég.

A Wizz Air idén ősszel két Airbus A321neo repülőgéppel bázist nyit a Bécstől alig 50 kilométerre fekvő Pozsony repülőterén, ahonnan 13 új útvonalon kínál majd járatokat, továbbá egy belföldi járatot is bejelentett a szlovák fővárosból.

Megszüntette a MÁV a 2000-es évek óta működő Elvira menetrendi keresőt. Az oldalt megnyitva már csak egy rövid közlemény fogadja a felhasználót, amely szerint a szolgáltatás többé nem elérhető.

A gázkereskedelmi szerződés aláírása

A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között.

Viber Ads Manager

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

