Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők is a Semcorp szeparátorfólia-üzeméhez szerda este a debreceni Déli Gazdasági Övezetbe. A Dehir.hu az illetékes katasztrófavédelmi szóvivőtől úgy tudja, hogy egy fémillesztés engedett el és vízgőz szabadult fel a légtérbe, emiatt lépett működésbe az oltórendszer a Semcorpnál.

Az üzemegységben 56-an dolgoztak, ők elhagyták az épületet. A tűzoltók semmilyen tűzre utaló nyomot nem találtak, csak a tűzoltó anyagok gőze, habja fogadta őket.

Hatalmas krízishelyzet lehet, legalább 6-8 tűzoltóautó, több rendőr és mentőautó is áll a gyár körül. És füstöl minden felől az épület – fogalmazott videójában a Tisza Párt jelöltje, Tompa Enikő, aki szerint mindez megdöbbentő és félelmetes látványt nyújtott.