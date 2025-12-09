4p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok 4iG Média Távközlés, telekommunikáció

Kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás

mfor.hu

A 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti az országos lefedettségű országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészét. A vevő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.

A tranzakcióval kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás biztosítása, illetve a tevékenységhez szükséges, összesen 137 telephelyből álló – ezek között 90 saját tulajdonú adótornyot is magában foglaló – kritikus infrastruktúra, továbbá az Országos Légiriasztási Rendszer üzemeltetése is, derül ki a cég közleményéből.   

Felhívják a figyelmet arra, hogy a tranzakció összhangban van a 410/2024. (XII. 20.) kormányrendeletben meghatározott célkitűzésekkel. Ez előírja, hogy „az állami feladatokat ellátó távközlési és műsorszóró infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok, a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció folyamatos, magas rendelkezésre állású működését.”

A társaság értékesítésével a 4iG Csoport újabb lépést tesz annak érdekében, hogy racionalizálja a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját, olvasható a közleményben.

A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók. A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Mindez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban és a veszélyhelyzeti kommunikációban is.

A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony.

A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Havaria helyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.

A tranzakció teljessé teszi a kormányzati célú hírközlési hálózatok konszolidációját, amelynek végrehajtásáról az elmúlt évben (410/2024 (XII.20) kormányrendelet) született kormánydöntés. A kritikus hírközlési infrastruktúrák konszolidációja növeli a rendszerbiztonságot, csökkenti a párhuzamos kapacitásokat és biztosítja, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – a közszolgálati műsorszórástól a veszélyhelyzeti kommunikációig – a lehető legmagasabb rendelkezésre állás mellett működjenek, olvasható a közleményben.

A tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV műsorszolgáltatást, melynek prémium – kibővített változata – továbbra is a One Magyarország kínálatában lesz elérhető. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megvonják Lázár Jánosék az állami támogatást, elbocsájtások jöhetnek az osztrák cégnél

Megvonják Lázár Jánosék az állami támogatást, elbocsátások jöhetnek az osztrák cégnél

Jelentős átalakításokra, ezen belül leépítésre is készül az osztrák kézben lévő Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH). 

Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

Törökország vezető vállalataival között stratégiai megállapodást a 4iG Csoport a védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések területén.

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A magyar kétszintű bankrendszer megalakulása óta közel négy évtized telt el, amely idő alatt gyökeresen átalakultak a hazai pénzügyi szolgáltatások. Különösen igaz ez a privátbanki szektorra, amely 30 évvel ezelőtti indulásakor egy szelektív, személyre szabott stratégia mentén épült fel. A szerkesztőségünknek adott interjúban Bálint Attila, a Raiffeisen Bank privátbanki üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt az ágazat evolúciójáról, a kezdeti bizalmatlanságról, a válságok tanulságairól, valamint arról, hogyan készül fel a Raiffeisen a generációváltás és a digitalizáció kihívásaira.

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

A Mol-csoport és a Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Törökország nemzeti kutatás-termelési cége megkezdték a szeizmikus méréseket a Buzsák koncessziós területen, amelyet a tervek szerint a jövő év első felében a Tamási koncessziós terület mérése követ. A két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, céljuk pedig, hogy kiderítsék: találhatók-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhelyek a Dél-Dunántúlon.

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

A neobank elérhetetlenné teszi a kriptovaluta-szolgáltatását a magyar felhasználók számára.

Fontos szállítmány érkezett meg a Paksi Atomerűműbe

Fontos szállítmány érkezett a Paksi Atomerőműbe

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez.

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az új transzferár rendelet normaszövegét, amely várhatóan idén hatályba is fog lépni.

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Magyarország állami tulajdonú energiavállalata, az MVM-csoport akkor is képes lesz elegendő gázzal ellátni az országot, ha az orosz import leállna — bár ez várhatóan áremelkedéssel járna — mondta a cég vezérigazgatója a Reutersnek.

Távozik a Slovnaft vezetője Világi Oszkár

Távozik a Slovnaft vezetője, Világi Oszkár

Decemberben távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről a céget leghosszabb ideig vezető Világi Oszkár, akinek helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át.

A Wizz Air újráz Debrecenben

A Wizz Air újráz Debrecenben

A fapados légitársaság három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így Tel Aviv, Eindhoven és Isztambul ismét elérhető lesz.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168