A tranzakcióval kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás biztosítása, illetve a tevékenységhez szükséges, összesen 137 telephelyből álló – ezek között 90 saját tulajdonú adótornyot is magában foglaló – kritikus infrastruktúra, továbbá az Országos Légiriasztási Rendszer üzemeltetése is, derül ki a cég közleményéből.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a tranzakció összhangban van a 410/2024. (XII. 20.) kormányrendeletben meghatározott célkitűzésekkel. Ez előírja, hogy „az állami feladatokat ellátó távközlési és műsorszóró infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok, a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció folyamatos, magas rendelkezésre állású működését.”

A társaság értékesítésével a 4iG Csoport újabb lépést tesz annak érdekében, hogy racionalizálja a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját, olvasható a közleményben.

Kapcsolódó cikk Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG A távközlési és a fegyver és lőszer üzletágakban.

A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók. A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Mindez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban és a veszélyhelyzeti kommunikációban is.

A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony.

A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Havaria helyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.

A tranzakció teljessé teszi a kormányzati célú hírközlési hálózatok konszolidációját, amelynek végrehajtásáról az elmúlt évben (410/2024 (XII.20) kormányrendelet) született kormánydöntés. A kritikus hírközlési infrastruktúrák konszolidációja növeli a rendszerbiztonságot, csökkenti a párhuzamos kapacitásokat és biztosítja, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – a közszolgálati műsorszórástól a veszélyhelyzeti kommunikációig – a lehető legmagasabb rendelkezésre állás mellett működjenek, olvasható a közleményben.

A tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV műsorszolgáltatást, melynek prémium – kibővített változata – továbbra is a One Magyarország kínálatában lesz elérhető.