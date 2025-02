KMÉ-védjeggyel elismert minőség a MIRELITE MIRSA Zrt.-nél

A KMÉ-védjegy azon túl, hogy a minőség biztosítéka, támogatja a fenntarthatóbb élelmiszeripar fejlődését. Dr. Losó Viktor szerint minden magyar gyártónak érdemes törekednie a védjegy megszerzésére, hiszen nemcsak a termékek piaci megítélését erősíti, hanem a fenntartható élelmiszer-termelés iránti elkötelezettséget is jelzi.

A vállalat nem áll meg két KMÉ-védjegyes terméknél, céljuk, hogy a későbbiekben a tésztás termékeik, a már meglévő brokkolis, karfiolos és parajos krokettek is elnyerjék a minősítést.

„Egy KMÉ-védjegyes termék az exportpiacokon is versenyelőnyt jelent. Ez egy olyan garancia, amely nemcsak itthon, hanem külföldön is elismerést vált ki.” – mondta el a cégvezető.

A MIRELITE MIRSA Zrt. termékei nemcsak a magyar piacokon, hanem külföldön is keresettek. A vállalat hosszú évek óta exportál az Európai Unió országaiba, valamint olyan távoli piacokra, mint a Közel-Kelet és Japán.

„A KMÉ-védjegy nem csupán egy elismerés, hanem egy bizalomépítő tényező is, amely segít a fogyasztóknak abban, hogy biztosak lehessenek abban, mit tesznek a kosarukba.” – hangsúlyozta Dr. Losó Viktor.

A MIRELITE MIRSA Zrt. 1981 óta meghatározó szereplője a magyar élelmiszeriparnak. Kezdetben csak gyorsfagyasztott zöldségeket kínáltak, de ma már gyümölcsök és tésztafélék is szerepelnek a portfóliójában. A vállalat folyamatosan bővülő választéka mára 42 fajta zöldségből, 16 féle gyümölcsből és 12 különböző tésztás termékből áll.

Már a gyorsfagyasztott zöldség is lehet kiváló minőségű élelmiszer Fotó: KMÉ

A gyorsfagyasztott zöldségek és tésztafélék piacának egyik meghatározó szereplője, a MIRELITE MIRSA Zrt., immár két termékével is elnyerte a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyet. A vállalat zöldborsója és sárga hüvelyű babja a kiemelkedő minőségű magyar alapanyagok és a fejlett technológiai eljárások ötvözetének köszönhetően kapta meg a minősítést.

A KMÉ-védjeggyel elismert MIRELITE MIRSA Zrt. gyorsfagyasztott zöldségei nemcsak a hazai boltokban, hanem külföldön is magas minőséget garantálnak.

