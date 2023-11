Komfortos otthon, kisebb környezethasználat

Mindenhol jó, de a legjobb (okos)otthon

Az „intelligens otthon” kifejezés egy gyűjtőfogalom: olyan technológiákat jelöl, amelyek hozzájárulnak, hogy miközben élvezzük egy kényelmes lakás fejlett szolgáltatásait, a környezet is komfortosan érezze magát. Az intelligens otthonban biztosan lekapcsolódik a lámpa, ha a lakók elmennek otthonról. Az intelligens otthon gondoskodik róla, hogy a napszaknak megfelelően mindig annyi természetes fény jusson be a helyiségekbe, ami mellett minimalizálható a világítás áramigénye. A napfény és az árnyék szabályozása révén a fűtés és a hűtés energiaszükségletét is optimalizálja. Mindig csak ott fűt és hűt, ahol erre a külső környezeti feltételek és a használat miatt valóban szükség van. A háztartási nagyfogyasztók ki- és bekapcsolását az olcsóbb áramdíjú fogyasztási völgyidőszakokhoz igazítja, csökkentve ezáltal az áramszámlát, valamint az energiarendszer terhelését és indokolatlan kapacitásait.

Közben pedig természetesen fokozottan ügyel az „okosotthon” és a benne élők biztonságára is, hiszen ma már erre is léteznek elérhető technológiák. Azaz érzékeli a fűtésből eredő szén-monoxidot, a füstöt, és akár már a tűz kialakulása előtt riasztja a bent lévőket, sőt, kialakítástól függően, megkezdi szükség esetén az oltást is. Mindemellett lehetőség van akár arra is, hogy az illetéktelen behatolás vagy más olyan veszély jelzésére is, amely egyéb esetben fenyegeti az ingatlan és az ott lakók biztonságát. Ne becsüljük alá ezeket a kockázatokat, mert minden évben több ezer lakástűz keletkezik, ezekben átlagosan 100 ember veszíti életét, és több százan megsérülnek. A lakástüzek mintegy 80%-a tehető a fűtési szezonra.

Ártalomcsökkentés a lakásban is lehetséges

A lakástüzekhez jellemzően olyan okok ­– nyílt láng, elektromos hiba, fűtési hiba, sütés-főzés, dohányzás – vezetnek, amelyeket, elővigyázatossággal és az említett technikai eszközökkel ki tudunk iktatni. Ehhez először is tudatosítani kell, hogy az otthonunkban is léteznek veszélyforrások, másodszor pedig szisztematikusan végig kell gondolni, melyek azok a lépések, amelyekkel a meglévő kockázat a minimumra szorítható, vagy akár teljesen kiküszöbölhető. Az okos otthonokban például nincs nyílt láng a lakásban, azaz nem használunk nyílt lánggal működő sütő-főző berendezést, kályhát, stb., továbbá különösen figyelünk a gyertyák, mécsesek és a dohányzás okozta veszélyek kiküszöbölésére is, pl. ha nem tartunk a közelükben gyúlékony anyagot, akkor biztosan nagy lépést tettünk a biztonság felé.

Egy közelmúltbeli hazai kutatás szerint a magyarok közel egynegyede dohányzik, ezen belül minden harmadik válaszadó valamilyen füstmentes alternatívát használ. A megkérdezettek több mint fele tisztában van vele, hogy lehet égés és füst nélkül dohányozni. Akiknek már volt közvetlenebb tapasztalatuk a tűzesetekkel, azok közül sokkal többen ismerték a lakástüzek és a dohányzás összefüggéseit. Tízből négyen ugyanakkor nem tudják, hogy a hevített dohánytermékek, illetve az e-cigaretta használata nem jár nyílt láng használatával, sőt a gyulladási hőmérséklet elérésével sem. Pedig nagy biztonsággal kijelenthető: aki nem használ hagyományos dohánytermékeket a lakásban, de még az erkélyen vagy a folyosón sem, az például nem fog elalvás közben égve maradt cigarettával lakástüzet okozni.

Füstmentes formába hozunk! Az egyéni károsanyag-kibocsátás csökkentését középpontba helyező, szemléletformálást segítő és gyakorlati tanácsokra, valamint hiteles szakértők bevonására épülő Füstmentes formába hozunk! kampány célja, hogy támogatást nyújtson a mindennapi ártalmak csökkentésében, valamint segítse további ismeretek megszerzését mindazok számára, akik készek arra, hogy megvalósítsanak egy fenntarthatóbb és biztonságosabb jövőt saját maguk és a környezetük számára. Életünk szinte valamennyi cselekedetének, döntésének hatása van ránk és a környezetünkre, éppen ezért az egyén választási lehetőségeinek és felelősségének tudatosítása kiemelten fontos feladat. A Füstmentes formába hozunk! kampány ismeretterjesztő videókkal és kreatív tartalmakkal irányítja rá a figyelmet az ártalomcsökkentés mindennapi és egyszerűen megvalósítható lehetőségeire. Például ma már egy olyan káros szokás, mint a dohányzás esetében is mérsékelhető a kibocsátás mértéke: a legbiztonságosabb és legegyszerűbb módon úgy, ha nem dohányzunk, azaz, ha nem szokunk rá a dohányzásra, vagy ha már dohányzunk, akkor leszokunk róla. A leszokásnál soha nincs jobb megoldás, de a le nem szokó felnőtt dohányzók számára kulcsfontosságú lehet az ártalomcsökkentés témakörében – így a füstmentes technológiákról ­– a hiteles forrásból történő tájékozódás, hiszen minden apró lépés számít az ártalomcsökkentés felé vezető úton! Kattints további hasznos, figyelemfelhívó tartalmakért, tudj meg többet és hozd magad füstmentes formába! www.fustmentes.hu/formabahozunk/

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

