Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online pénztárgép adatokból azt is látja, ha megszakítják a fizetési folyamatot.

A borsodi NAV-ellenőrök ezúttal olyan cégeket vizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt. Az ellenőrzési akció eddigi mérlege 10 millió forint – közölte az adóhatóság.

A közlemény alapján a nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól. De ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet.

Nem elég elkezdeni a bepötyögést - be is kell fejezni.
A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján több olyan vállalkozást is megvizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek: hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra,

de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja. Az ellenőrzések eredményeként a borsodi adózók már több mint 10 millió forintot be is fizettek az államkasszába.

Csúnyán ráfáznak, akik gyakran rendelnek a Temu és a Shein oldalairól

Jön a kötelező vám 150 eurós értékhatár alatt.

Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Társadalmi vitára bocsátották a tervet.

Fontos határidőre kell figyelni a magyar cégeknek – figyelmeztet a NAV

A kisvállalati adót választókat érinti.

13 milliárd forint 300 új munkahelyért? Szijjártó Péter bejelentést tett

A Rheinmetall csarnokavatóján járt. 

A céges karácsony: szent vagy pénzkidobás?

A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés.

Nem akármilyen cég érkezik Magyarországra – Szijjártó Péter tett erről bejelentést

Négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson.

Új időszámítás kezdődik a magyar dróniparban

Stratégiai partnerségre lép a 4iG SDT és az Aeronautics.

Robbant az olcsó hitel – meglepő, még kiknek kedvez

A kkv-nak szóló kedvezményes hitelprogram a nagyvállalatok helyzetén is javít.

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Idén karácsonykor is több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé, ha csatlakozol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! tartósélelmiszer-adomány gyűjtéséhez. 2025. december 11. és 16. között több ezer önkéntes személyesen várja a vásárlók felajánlásait a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.

A leggyakoribb munkaruházati problémák – Mire panaszkodnak a dolgozók?

A munkaruha-panaszok nem véletlenül gyakoriak: a munkaruházat sokkal több, mint egyszerű viselet. Közvetlenül befolyásolja a dolgozók komfortérzetét, biztonságát és a cég arculatát is. A kényelmetlen fazonok, a gyorsan elhasználódó anyagok vagy a nem megfelelő tisztítás mind csökkenthetik az alkalmazottak elégedettségét. Ez pedig hosszú távon következményeket is okozhat.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére"

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

