Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

A borsodi NAV-ellenőrök ezúttal olyan cégeket vizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt. Az ellenőrzési akció eddigi mérlege 10 millió forint – közölte az adóhatóság.

A közlemény alapján a nyugtamegszakítás indokolt is lehet, akkor, ha a vásárlási összeget elütik, vagy a vevő a pénztárnál állt el a vásárlástól. De ha ez rendszeres, és gyakorlattá válik egy vállalkozás pénztárgépein, akkor az nem rendeltetésszerű használatot vagy nem jogkövető magatartást sejtet.

Nem elég elkezdeni a bepötyögést - be is kell fejezni.

Fotó: DepositPhotos.com

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a pénztárgépadatok alapján több olyan vállalkozást is megvizsgáltak, ahol feltűnően sok nyugtamegszakítás történt.

Az adózók változatos magyarázatokat adtak az ellenőröknek: hivatkoztak a dolgozók képesítésének hiányára, vagy éppen a nagyszámú vásárlói elállásra,

de a kockázatelemzéssel támogatott ellenőrzések bizonyították, hogy nem volt alaptalan a revizorok gyanúja. Az ellenőrzések eredményeként a borsodi adózók már több mint 10 millió forintot be is fizettek az államkasszába.