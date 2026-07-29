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Komoly igazolás az MBH-nál, ami egyben bővülést is jelent

mfor.hu

Nem csekély tapasztalattal rendelkezik a bank új felsővezetője.

Ákos Tamást nevezte ki az MBH Bank Igazgatósága az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesévé – tudatta a vállalat.

Ákos Tamás az elmúlt 12 évben a CIB Bank Retail Divízióját vezette vezérigazgató-helyettesi pozícióban és tagja volt a CIB Bank Igazgatóságának.

A vezérigazgató is megszólalt

Korábban a Budapest Bank lakossági üzletágért felelős igazgatósági tagja volt és az MKB Bank lakossági ügyvezető igazgatójaként is dolgozott.

2001 és 2005 között a McKinsey & Company projektmenedzsere volt a budapesti, a New York-i és a sydney-i irodákban. Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte.

„A lakossági és mikrovállalati ügyfeleket kiszolgáló divíziónk nagy utat tett meg az elmúlt pár évben: egységesítettük a három jogelődtől örökölt fiókhálózatot, digitális csatornákat és termékeket, valamint jelentősen növeltük piaci részesedéseinket a lakossági szegmensben.

Most, az új stratégiai szakaszban fontos célunk az ügyfélélmény magasabb szintre emelése, melyhez piacvezető digitális megoldások kialakítására, a mesterséges intelligencia és az automatizáció erősítésére van szükség.

Ákos Tamás személyében olyan új, lendületes vezető érkezik az MBH Bank felsővezetésébe, aki ezen a téren már bizonyított és eredményesen hozzá tud járulni az új stratégiai szakasz sikeréhez" – mondt a Barna zsolt elnök-vezérigazgató a kinevezés kapcsán.

Ginzer Ildikó, aki a fúzió óta a standard értékesítési divíziót vezette és csapatával jelentős eredményeket ért el a lakossági területen, ezentúl más fontos szakterületekért felel az MBH Bank felsővezetésének tagjaként és vezérigazgató-helyettesként.

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