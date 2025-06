Komoly üzletet ütött nyélbe az MVM

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A cikk szerint a projekt az alacsony nyomású gázkészletek kiaknázására és a kitermelés felgyorsítására vonatkozik. Üzembe helyezése után várhatóan további 50 milliárd köbméter gáz és 25 millió hordó kondenzátum lesz szállítható. A magyar cég nem az egyedüli nemzetközi szereplő, hiszen a konzorciumnak az MVM mellett tagja a brit BP, az orosz Lukoil, a török ​​TPAO, az azerbajdzsáni SGC és a kanadai NICO is. Az MVM az első közép-európai cég, amely azerbajdzsáni gázt vásárolt – tették hozzá.

Egy 2,9 milliárd dolláros projektbe szálltak be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!