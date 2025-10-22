Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Mol

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Átalakulnak a vállalat cégei.

A Mol-csoport november 27-re rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Mint írták, az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.

Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában.

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Munkacsoport alakult a kérdés megfejtésére.

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Nőtt a Netflix nyeresége és bevétele az idei harmadik negyedévben. Utóbbi megegyezett az elemzői becslésekkel, a profit viszont kisebb lett a vártnál.

A Mol százhalombattai fionomítója

Eloltották a tüzet a Mol százhalombattai finomítójában

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég kedd délután.

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.

Égett a Mol finomítója

Égett a Mol finomítója

Hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

Óriási változást jelentett be a Duna House

Óriási változást jelentett be a Duna House

A Duna House Group DH Groupként, megújult arculattal folytatja tevékenységét – közölte a társaság.

Korea is vizsgálja, hogy mi a helyzet a gödi Samsung gyárnál

Korea is vizsgálja, hogy mi a helyzet a gödi Samsung gyárnál

Miután a Budapest Környéki Törvényszék hatályon kívül helyezte a gödi akkugyár környezethasználati engedélyét, a koreai sajtóban több cikk is megjelent a döntés előzményeiről és annak lehetséges következményeiről.

Shinheung

Állami segítséggel bővül a dél-koreai Shinheung Monoron

Hétszáz munkahelyet teremtett a Shinheung kapacitásbővítése, amely beruházás még tovább erősíti Magyarország szerepét az elektromos autóipari forradalomban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Monoron.

Jól befűthetünk vele: Az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Jól befűthetünk vele: az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport pénteken.

Kifli

Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai cége, a Veloq bemutatta a világ legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló, online élelmiszer-kiskereskedelmi központját Bécsben. A bejelentés egy globális együttműködés kezdetét is jelenti a német AutoStore-ral, az intelligens rendelés-feldolgozás vezető fejlesztőjével.

