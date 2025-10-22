Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

A Mol-csoport november 27-re rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Mint írták, az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.

Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában.