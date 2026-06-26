Kompenzációt és törvénymódosítást követelnek a benzinkutasok

Országos tiltakozó akciót hirdetett a Független Benzinkutak Szövetsége, amely a rögzített üzemanyagárak miatt keletkezett veszteségek kompenzálását és a hatályos szabályozás átdolgozását követeli.

A szervezet mai inárcsi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az üzemanyagpiac magánszektorában működő vállalkozások országos sztrájkba kezdtek, mivel állításuk szerint 2022 óta „vesszőfutás” jellemzi működésüket.

A szövetség szerint a korábbi hatósági árpolitika jelentős pénzügyi veszteséget okozott a független kutaknak, amelyek a hazai hálózat mintegy felét teszik ki. A szervezet álláspontja szerint az árstop és a védett ár rendszer piaci torzulásokat eredményezett, és több tízmilliárdos nagyságrendű kárt okozhatott a szereplőknek. A független kutak emellett a jogszabályi környezet kiszámíthatatlanságát is kifogásolják.

Vita az új szabályozási tervezetről

Az FBSZ szerint az új üzemanyagár-szabályozási tervezet több eleme is aggályos, különösen az a javaslat, amely a hatósági ár bevezetéséről szóló döntési jogkört a gazdasági és energetikai miniszterhez rendelné. A szervezet úgy véli, hogy egy ilyen rendszerben nem érvényesülnek kellően objektív döntési szempontok, ami további piaci bizonytalanságot okozhat.

A szövetség szerint a magyarországi mintegy 2000 benzinkút jelentős része független vállalkozás, amelyek együtt évente mintegy 1200 milliárd forint adót fizetnek be a költségvetésbe. Úgy látják, hogy a szektor stabil működése nemcsak az üzemanyag-ellátás, hanem a hazai kis- és középvállalkozói kör szempontjából is kulcskérdés.

A tiltakozó akció célja, hogy a kormányzati szabályozás átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljon, valamint rendeződjön a korábbi árpolitika miatt kialakult pénzügyi helyzet.