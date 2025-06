Kongatják a vészharangot a Boeing miatt: „kisebb csoda, hogy senki nem halt meg”

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke a keddi ülésen – amelyen a baleset valószínű okát vizsgálták – azt mondta: az eset teljes mértékben elkerülhető lett volna, mivel a Boeingnek már korábban foglalkoznia kellett volna azokkal a nem engedélyezett gyártási eljárásokkal, amelyeket saját belső auditjai, jelentései, minőségi figyelmeztetései és megfelelőségi problémái is többször jeleztek.

A testület élesen bírálta a Boeing biztonsági kultúráját, és kiemelte, hogy a cég nem szerelte be azt a négy kulcsfontosságú csavart az Alaska Airlines egyik új MAX 9-es gépébe, amelyek elengedhetetlenek lettek volna.

