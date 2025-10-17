Korea is vizsgálja, hogy mi a helyzet a gödi Samsung gyárnál

Az abc.kr koreai hírportál két hosszú cikkben ismerteti a Samsung akkugyárára vonatkozó kedvezőtlen bírósági ítéletet, valamint elemzi a döntés fogadtatását és annak lehetséges következményeit – tárja fel az Átlátszó.
Helyi forrásokra támaszkodva a hírportál azt állítja: a gödi akkugyár hosszabb távú leállása esetén „elkerülhetetlenül zavarok keletkeznek majd a nagy autógyártók, például a német BMW és Volkswagen ellátási terveiben”.
Mint írják, Dél-Korea Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztériuma, valamint magyarországi nagykövetsége már megkezdte a helyzet felmérését, és egy minisztériumi tisztviselő kijelentette: „Gondosan vizsgáljuk a bírósági ítélet hatását és a fellebbezési eljárást, és szükséges a helyi önkormányzat és a vállalat közötti koordináció is.”
Jelentős hatás az iparpolitikára
„Az új engedélyezési eljárás legalább néhány héttől néhány hónapig tarthat, és a gyors megoldás érdekében diplomáciai támogatást is kérhetnek” – írja a médium, hozzátéve: „Mivel a magyar kormány 2018 óta ezt a projektet a külföldi befektetések vonzásának szimbolikus példájaként emlegeti, ez a döntés várhatóan jelentős hatással lesz Magyarország iparpolitikájára.”