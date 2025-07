Körmére néznek a debreceni CATL-gyárnak

Hozzátették: egy nagyvállalat több ezres munkavállalói állományának felépítése együtt jár érkező és távozó munkavállalókkal. Debrecen számára minden magyar munkavállaló fontos. Megtartásuk az új munkahelyeknek köszönhetően kitűzött cél és reális lehetőség is egyben, és az új munkahelyek betöltéséhez mind a kormányhivatal, mind az önkormányzat megadja a megfelelő segítséget – írták.

Hozzátették: ennek a rendelkezésnek a teljes körű betartását Debrecen önkormányzata a CATL-től is elvárja, mert ez a jövőbeni jó együttműködés alapja.

Az önkormányzat szerint ennek folytatása egyértelműen a város érdeke, hiszen Debrecen lakossága ezáltal szakképzett, munkahellyel rendelkező emberekkel gyarapszik. A folyamat jogi garanciáját is megteremtette a törvényhozás, miután külföldi munkavállaló csak akkor alkalmazható, ha megfelelően képzett magyar munkaerő nem áll rendelkezésre – emlékeztettek.

Az elmúlt években Debrecen gazdasága a legdinamikusabb fejlődést mutatta az országban, számos új gyár épült, és több ezer új munkahelyet töltöttek be, túlnyomó többségben magyar munkavállalókkal. Ezt a kormányhivatal munkaügyi adatai egyértelműen és vitathatatlanul alátámasztják – írták.

