Korszakalkotó bejelentést tett a Mol

A Mol az MTI kérdésére közölte: az új műanyag gyártása tavaly nyáron már meg is kezdődött a vállalat tiszaújvárosi üzemében. Évente 5700-9900 tonna mennyiségben gyártják, a terméknek van már állandó vevője szlovák területen, az Audia Plastic autóipari beszállító cég, és folynak Magyarországon is az egyeztetések a lehetséges felhasználókkal. A projektre a Mol 91 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mol Petrolkémia Zrt. 2024-ben mintegy 509 milliárd forint nettó árbevételt ért el az előző évi 498 milliárd forinttal szemben. Az üzleti tevékenység vesztesége tavaly csaknem 38 milliárd forint, 2023-ban pedig 41 milliárd forint volt.

Egyéves kutatómunkával olyan szagmentes újrahasznosított műanyagot fejlesztett ki a Mol, amit a piaci igényeknek megfelelően az autók belső alkatrészeinek keverékeihez és csomagolóanyagok gyártásához is lehet használni – közölte a társaság az MTI-vel. A Mol közleményében emlékeztetett, az autóiparban szigorúan szabályozzák a műanyagok illóanyagtartalmát és szagtulajdonságait.

