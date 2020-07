Közel 10 milliós bírságot kapott az Aegon önkéntes nyugdíjpénztár

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárnál (Aegon pénztár), a 2015. január 19-től a vizsgálat végéig tartó időszakot áttekintve. Az ellenőrzés elsősorban informatikai (IT) biztonsági, számviteli és adatszolgáltatási téren tárt fel jelentősebb hiányosságokat.

A jegybank vizsgálata nyomán ma közzétett határozatában felszólította a pénztárat, hogy könyvvizsgálója dokumentált módon vesse össze a letétkezelői és a pénztári analitikus nyilvántartásokat. Ha az intézmény továbbra is folytat majd saját vagyonkezelést, vagyonkezelési és -értékelési szabályzatot kell készítenie. A pénztárnak a jövőben biztosítania kell a fedezeti céltartalék összegének összhangját főkönyvi kivonatában, letétkezelői eszközértékelésében, illetve tagi analitikájában. Módosítani kell a számlarendet, a főkönyvi kivonatot a jogszabály által előírt tartalommal kell összeállítani, és egy könyvelési hiba miatt meg kell vizsgálni annak a 2017. évi éves beszámolóra gyakorolt hatását is.

Az Aegon pénztárnak emellett egyebek közt fel kell mérnie, és a megfelelő védelmi osztályokba kell besorolnia adatvagyonát. Felül kell vizsgálnia a kockázatelemzés alapját képező üzleti hatáselemzését is, és erre vonatkozó teljes körű intézkedési tervet is ki kell dolgoznia. Szükség van az IT-biztonságért felelős személy bevonására – és tevékenységéről való folyamatos beszámoltatásra is – már a különböző fejlesztési tevékenységek tervezésétől kezdve.

Az MNB felszólította az Aegon pénztárat arra is, hogy a jövőben maradéktalanul azonosítson minden belépő tagot. Felül kell vizsgálni, hogy a 2015 májusa óta belépett pénztártagok jogviszonyának kezdete megegyezik-e tagsági okirataikban és a pénztári nyilvántartásban. Az Aegon pénztár nem vonhat le a tag portfólióváltásakor a jogszabályi limitnél magasabb költséget, s a portfólióváltás időpontja nem lehet korábbi, mint a tag erre vonatkozó kérelme. A jövőben a pénztárnak időben kell tájékoztatnia az elhunyt tag kedvezményezettjeit is, illetve be kell tartania a tagi járadékszolgáltatás megkezdésének határidejét. A tagi panaszokat teljeskörűen meg kell válaszolni, elutasításuk esetén pedig tájékoztatni kell az adott kérelmezőt jogorvoslati lehetőségeiről.

A feltárt hiányosságok miatt az MNB összesen 9,8 millió forint bírságot szabott ki az Aegon pénztárra és határidő kitűzésével felszólította a jogszabálysértések kiküszöbölésére. A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított, hogy a jegybank a mostani hiányosságok egy részének kijavítását már korábban is előírta. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy az Aegon pénztár a jogsértések egy részét a vizsgálat során megszüntette.