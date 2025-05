Közel 100 milliárdal többet húz ki a kormány az OTP zsebéből az idén, mint tavaly

Ugyanakkor kedvezőnek nevezte, hogy idén az első negyedévben a lakossági ügyfelek jelzáloghitel-szerződéseinek összege tovább tudott emelkedni 20 százalékkal, ahogy a személyi kölcsön folyósítások is több mint 40 százalékkal bővültek, és nőtt a bank piaci részesedése a lakossági betétek terén.

Lehetett volna jóval szebb is az eredmény.

Kapcsolódó cikk Jól beleköpött az OTP levesébe a kormány Lehetett volna jóval szebb is az eredmény.

