Közel 20 év után távozik egy magyar sikercég vezetője

Az ügyvezetői feladatokat 2024-ben Pál Gyula vette át, aki húsz éve dolgozik a vállalatnál. Gyula hosszú évekig felelt a beszerzésért, majd operatív vezetőként segítette a cég fejlődését hazai és régiós szinten. A váltás zökkenőmentesen zajlott, így az Eisberg továbbra is stabil szakmai irányítással működik, folytatva értékalapú fejlődését – írják.

Gazsi Zoltán 2007-ben vette át az Eisberg Hungary vezetését. Értékesítési és marketing területen, hazai és nemzetközi vállalatoknál szerzett tapasztalatát vitte a céghez. Vezetése alatt az Eisberg piacvezető márkává vált a csomagolt saláták kategóriájában Magyarországon, és a Bell Food Group részeként az utóbbi évtizedben meghatározó szereplője lett a közép-kelet-európai régiónak is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!