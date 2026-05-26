Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmarasztalta és ötvenmillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, mert három cikkben megfelelő jogalap nélkül tette közzé azon honlap elérhetőségét, amelyen egy interaktív térképen keresztül nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai.

A NAIH közleményében felidézte, hogy 2025. november 7-én ismeretlen személy egy olyan honlap címét hozta nyilvánosságra, ahol egy interaktív térkép segítségével bárki kereshetett a Tisza Párthoz köthető érintettek adatai között. Ezen térképen keresztül megismerhetővé vált közel kétszázezer érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, illetve a lakcím geolokációs koordinátája. A térkép alapján pedig következtetéseket lehetett levonni az érintettek politikai véleményére, ami különleges adatnak számít.

A Mediaworks, amely 2025. november 7-én három internetes hírportálján (Origo, Magyar Nemzet, Ripost) megjelent cikkben tette közzé a térkép elérhetőségét, az eljárás során jogos érdekekre hivatkozott, álláspontjuk szerint a cikk megjelenése előtti időszakban a Tisza Párt adatkezeléseivel kapcsolatos botrányok a közvélemény széles rétegét érdekelték. A hatóság azonban nem fogadta el ezt az érvelést és megállapította, hogy nem minősül közérdeklődésre számot tartó eseménynek egy politikai párt szimpatizánsainak adatai.

A hatóság emlékeztetett arra is, hogy éppen a cikkek megjelenését megelőzően rögzítették közleményükben, hogy jogsértő a Tisza Pártot érintő adatszivárgásból származó személyes adatokat – akár közvetett módon – az olvasók számára hozzáférhetővé tenni.

Ezen túlmenően a Médiaworksnek tekintettel kellett volna lennie az érintettek kiszolgáltatott helyzetére, hiszen megalapozottan feltételezhető, hogy az érintettek bűncselekmény áldozataivá váltak azáltal, hogy a térképen keresztül nyilvánosságra hozták a személyes és különleges adataikat – érvelt határozatában a NAIH. A hatóság további hangsúlyos szempontként értékelte, hogy a személyes és különleges adatoknak térképen keresztül történő nyilvánosságra hozatala nem csak az érintettek adatvédelmi jogaikra, hanem a magánélet, családi élet és otthon tiszteletben tartásához való jogára is jelentős negatív hatással járhat együtt.

A NAIH a bírság összegének meghatározása során figyelembe vette a jogsértés súlyát, illetve azt, hogy korábban már több alkalommal is megbírságolta a Mediaworks-öt. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor, hogy a Mediaworks még a cikkek megjelenése napján eltávolította a térkép elérhetőségét a cikkekből, valamint azt is, hogy nem jelentős számú látogató olvashatta el a cikkeket azon időszak alatt.

(MTI) 

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Csak vegetál a befektetéseket kezelő cég.

Kiderült, mitől érzik magukat biztonságban a magyar munkavállalók

A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik – ebben minden generáció egyetért. A legfiatalabbak emellett fejlődési lehetőséget, a legidősebbek pedig kiszámítható, pontosan tisztázott feladatkört várnak el azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Azok a cégek vonzóak számukra, akiknek stabil a működésük és emellett emberközpontúan képesek működni – derül ki a Profession.hu új országos reprezentatív kutatásából.

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

A piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Sikerült megállapodnia a Samsung-dolgozóknak a vállalattal: részvényeket és bónuszokat is kapnak.

Halált okozó gondatlanság gyanújával nyomoznak Tiszaújvárosban a robbanás után

A nyomozás hosszabb ideig eltarthat.

A nyomozás hosszabb ideig eltarthat.

Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

Emelkedett a beruházási kedv.

Vizsgálóbizottság derítheti ki, hogy mi történt a tiszaújvárosi Mol robbanásnál

Részletesen kivizsgálják az esetet.

Zúgolódnak az Aldi dolgozói, nem is jelent több pénzt a fizetésemelés

Ugyanannyi munka, kevesebb munkaidő.

Pletser Tamás az OTP Alapkezelőhöz igazolt

Csányi Sándor bankcsoportjánál folytatja az ország egyik legismertebb energiapiaci elemzője.

Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

Hiánypótló termékkel bővíti digitális kínálatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A „Magyarország külkapcsolatai” nevű interaktív dashboard célja, hogy strukturált, vizuálisan is könnyen befogadható módon mutassa be hazánk globális és regionális beágyazottságát, valamint gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerét.

