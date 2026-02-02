Közel 4 milliárd forint EU-s pénzből is bővít az MVM

Az MVM Balance Zrt. akkumulátoros energiatárolót épít a bakonyi gázturbinás erőműhöz az ajkai iparterületen – közölte a társaság.

Az egység névleges teljesítménye 57 megawatt, névleges kapacitása 57 megawattóra, a műszaki megvalósítás június végén fejeződhet be. A 10,4 milliárd forint összköltséggel tervezett beruházáshoz Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve uniós finanszírozással majdnem 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.

Az energiatároló egységet úgy tervezték, hogy illeszkedjen az erőmű gázturbináinak teljesítményéhez, az üzem így hatékonyabban vehet részt a rendszerszintű áramszolgáltatások piacán – olvasható a vállalati honlapon. Az MVM Balance 2014 óta működteti tulajdonosként a bakonyi gázturbinás erőművet.