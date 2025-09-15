Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Csökkenő bevételek mellett stagnált az MVM Csoport adózott nyeresége az év első felében – derül ki a holding pénzügyi jelentéséből, amelyet hétfőn publikáltak.

Ebből az is kiderült, hogy az év első felében az MVM a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért jelentős ellentételezést kapott a magyar államtól, ennek összege 484 milliárd forint volt – vette észre az Economx.

A cégcsoport a 289/2022. (VIII. 5.) kormányrendelet „a veszélyhelyzet idején a villamosenergia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról” értelmében jogosult ellentételezésre a a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért.

Az MVM Csoport részére az év első félévében 484 milliárd forintot, azaz közel 500 milliárdot folyósított a kijelölt minisztérium, támogatásként a magyar rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésére.

Durva összegről van szó

További jelentős tétel a Debrecen Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra fejlesztésére kapott 25,7 milliárd forint összegű állami támogatás.

Az értékesítés árbevétele meghaladta a 2000 milliárd forintot, de 6,5 százalékkal elmaradt a tavalyi bázistól. Az egyéb bevételek viszont 26 százalékkal 573 milliárd forintra nőttek. Az első félévben az értékesítési árbevétel mintegy fele (1066 milliárd forint) származott földgáz értékesítésből, a második legjelentősebb tétel a villamos energia kereskedelem volt, 594 milliárd forinttal. Az exportból származó árbevétel 938 milliárd forintot tett ki.

Az MVM működési profitja 336 milliárd forint volt, 2 százalékkal több, mint tavaly, az adózott profit 222 milliárd forinton stagnált.

Az év első felében a vállalatot működési környezetét negatívan befolyásolták a globális és regionális geopolitikai feszültségek, az infláció, valamint a lassuló európai konjuktúra. Ezek kiemelt kockázatot jelentettek, különösen az exportlehetőségek szűkülése és az energiaárak változékonysága miatt – áll a jelentésben.