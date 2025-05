Közel felére esett a Mercedes-Benz hazai nyeresége

Rámutattak, hogy a Mercedes-Benz üzleti tervének részeként megvalósuló több mint egymilliárd eurós beruházás egyértelmű elköteleződést jelent a kecskeméti telephely mellett, megerősítve pozícióját a konszern globális termelési hálózatában. A bővítés mintegy 400 hektárra növeli a gyár területét. Az építési munkálatok 2024-ben nagy erőkkel folytatódtak és terv szerint haladtak. Példaként említették, hogy felépült az új akkumulátorbeszerelő-üzem épülete is a tisztán elektromos hajtású modellek nagyfeszültségű akkumulátorainak végszerelésére és megkezdődött a berendezések telepítése is.

A közlemény idézte Jens Bühlert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy 2024 ismét rendkívül intenzív üzleti év volt a kecskeméti telephely számára: a gyárbővítéssel a tervek szerint haladtak, több mint 146 000 jármű gördült le a gyártósorokról, és ősszel ünnepelték a kétmilliomodik „Made in Kecskemét” Mercedes-Benz modellt, egy tisztán elektromos EQB-t.

