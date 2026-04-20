Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

A jelenkor kihívásai sokakban erősíthetik azt az érzést, hogy a jövő alakulására kevés ráhatásuk van. Erre reagálva a drogéria egy nemzetközi, 12 dm-országban megvalósuló kezdeményezést indított: az Együtt a jövőért program a társadalmi részvétel lehetőségeire hívja fel a figyelmet, pozitív egyéni példákkal inspirál másokat is önkéntes cselekvésre, illetve pályázati programmal támogat civil projekteket. A dm kezdeményezése két szálon fut: egyrészt önkéntes munkán és társadalmi elköteleződésen alapuló történetek megmutatására hívják az egyéneket, másrészt anyagi támogatást biztosító pályázatot írnak ki közhasznú civil szervezeteknek. A témaválasztás nem előzmények nélküli, a dm-nél az önkéntes munkának régi hagyománya van: a kollégáknak már több mint 10 éve lehetőségük van arra, hogy egy-egy munkanapjukat önkéntes munkával töltsék valamely általuk választott civil szervezetnél. Az egyéni kategóriában így a dm munkatársainak inspiráló történeteivel is találkozhat a közönség.

Egyéni pozitív példákkal inspirálnak

Az egyéneknek szóló felhívással a dm személyes kezdeményezéseket, pozitív példákat keres, amelyek megmutatják, hogyan tehetünk a jövő pozitív alakításáért a közvetlen környezetünkben, a saját hatókörünkben, önkéntes alapon. A társadalmi haszon mellett a tevékenység az önkéntes személyes jóllétére is hat, növeli az önbecsülést, csökkenti a stresszt, új társas kapcsolatokat tesz lehetővé, és alkalmat ad a személyiségfejlődésre is. A jelentkezőktől azt kérik, hogy röviden mutassák be önkéntes tetteiket a www.dm-egyuttajovoert.hu oldalon található, egyéneknek szóló űrlapon keresztül, és inspiráljanak ezzel másokat is. A résztvevők egy nyereményjátékban is részt vesznek ezzel.

50 millió forintot osztanak szét civil kezdeményezések támogatására

Az egyéni cselekvések bemutatása mellett a dm pályázatot hirdet magyarországi közhasznú jogállással rendelkező civil szervezetek számára olyan projektek támogatására, amelyek aktuális társadalmi és/vagy környezeti kihívásokra válaszolnak, miközben lehetővé teszik az egyének számára a bekapcsolódást önkéntes munkával. A pályázatra 2026.03.01-2026.07.17-ig lehet jelentkezni a www.dm-egyuttajovoert.hu oldal pályázati űrlapjának kitöltésével.

A pályázat kiírója összesen 50.000.000 forint vissza nem térítendő pályázati támogatást oszt szét három kategóriában, minimum 3, maximum 12 nyertes pályázó között. A pályázatokat a dm mellett a pályázat lebonyolítója, a Civil Impact Nonprofit Kft., illetve egy háromtagú zsűri bírálja el. A zsűri tagjaként Vecsei H. Miklós színész, a POKET közösség alapítója, Al Ghaoui Hesna író, újságíró és Litkai Gergely humorista, a környezeti ügyek elkötelezett szószólója segíti a pályázatok értékelését.

