3p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Vállalatok

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Márkázott tartalom

A dm Együtt a jövőért névvel indít nemzetközi kezdeményezést, amely a társadalmi részvétel lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Amellett, hogy a drogéria teret ad az egyéni példáknak, márciustól pályázatot írt ki civil szervezetek részére: olyan projekteket támogatnak, amelyek aktuális társadalmi vagy környezeti kihívásokra válaszolnak, miközben lehetővé teszik az egyének számára az aktív szerepvállalást önkéntes lehetőségeken keresztül.

A jelenkor kihívásai sokakban erősíthetik azt az érzést, hogy a jövő alakulására kevés ráhatásuk van. Erre reagálva a drogéria egy nemzetközi, 12 dm-országban megvalósuló kezdeményezést indított: az Együtt a jövőért program a társadalmi részvétel lehetőségeire hívja fel a figyelmet, pozitív egyéni példákkal inspirál másokat is önkéntes cselekvésre, illetve pályázati programmal támogat civil projekteket. A dm kezdeményezése két szálon fut: egyrészt önkéntes munkán és társadalmi elköteleződésen alapuló történetek megmutatására hívják az egyéneket, másrészt anyagi támogatást biztosító pályázatot írnak ki közhasznú civil szervezeteknek. A témaválasztás nem előzmények nélküli, a dm-nél az önkéntes munkának régi hagyománya van: a kollégáknak már több mint 10 éve lehetőségük van arra, hogy egy-egy munkanapjukat önkéntes munkával töltsék valamely általuk választott civil szervezetnél. Az egyéni kategóriában így a dm munkatársainak inspiráló történeteivel is találkozhat a közönség.

Egyéni pozitív példákkal inspirálnak

Az egyéneknek szóló felhívással a dm személyes kezdeményezéseket, pozitív példákat keres, amelyek megmutatják, hogyan tehetünk a jövő pozitív alakításáért a közvetlen környezetünkben, a saját hatókörünkben, önkéntes alapon. A társadalmi haszon mellett a tevékenység az önkéntes személyes jóllétére is hat, növeli az önbecsülést, csökkenti a stresszt, új társas kapcsolatokat tesz lehetővé, és alkalmat ad a személyiségfejlődésre is.  A jelentkezőktől azt kérik, hogy röviden mutassák be önkéntes tetteiket a www.dm-egyuttajovoert.hu oldalon található, egyéneknek szóló űrlapon keresztül, és inspiráljanak ezzel másokat is. A résztvevők egy nyereményjátékban is részt vesznek ezzel.

50 millió forintot osztanak szét civil kezdeményezések támogatására

Az egyéni cselekvések bemutatása mellett a dm pályázatot hirdet magyarországi közhasznú jogállással rendelkező civil szervezetek számára olyan projektek támogatására, amelyek aktuális társadalmi és/vagy környezeti kihívásokra válaszolnak, miközben lehetővé teszik az egyének számára a bekapcsolódást önkéntes munkával. A pályázatra 2026.03.01-2026.07.17-ig lehet jelentkezni a www.dm-egyuttajovoert.hu oldal pályázati űrlapjának kitöltésével.

A pályázat kiírója összesen 50.000.000 forint vissza nem térítendő pályázati támogatást oszt szét három kategóriában, minimum 3, maximum 12 nyertes pályázó között. A pályázatokat a dm mellett a pályázat lebonyolítója, a Civil Impact Nonprofit Kft., illetve egy háromtagú zsűri bírálja el. A zsűri tagjaként Vecsei H. Miklós színész, a POKET közösség alapítója, Al Ghaoui Hesna író, újságíró és Litkai Gergely humorista, a környezeti ügyek elkötelezett szószólója segíti a pályázatok értékelését.

A részletes pályázati kiírás elérhető a dm-egyuttajovoert.hu oldalon.

(x)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kellemetlen számok jelentek meg a magyar cégekről

Tovább romlott a hazai vállalkozások kockázati szerkezete: csökkent a stabil működésű cégek aránya, miközben érdemben nőtt azoknak a vállalkozásoknak a súlya, amelyek pénzügyi helyzete sérülékenyebb.

Orbán Viktorról és Nagy Mártonról is elmondta Csányi Sándor a véleményét

Nagy Márton jó szakember, Varga Mihály kiváló munkát végez, Orbán Viktort pedig szívesen látja a magyar válogatott meccsein továbbra is – mondta az OTP elnöke a közgyűlés után. 

Csányi Péter: Várjuk az együttműködést az új kormánnyal

Bizakodó az új kormány gazdasági és pénzügyminiszterével kapcsolatban Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Az idén viszont még aligha csökkenthetők a bankokat sújtó terhek. Az OTP közgyűlését követően kérdeztük a bankvezért.

Kiderült, mit gondol Csányi Sándor az új magyar kormánytagokról

Ma tartja éves rendes közgyűlését az OTP Bank, amelynek elnöke a választásról is elmondta a véleményét. 

Felmentették a TV2 hírigazgatóját

Szalai Vivien 2016 óta töltötte be a posztot, amely most megszűnik.

Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

Három év után először mérséklődött a cégállomány csökkenése az első negyedévben, de a háttérben nem élénkülés, hanem szerkezeti átrendeződés zajlik. Az alapítások új mélypontra estek, miközben a kényszertörlések száma megugrott, ami arra utal, hogy egyre több vállalkozás nem klasszikus eljárásban, hanem csendben kerül ki a rendszerből.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG