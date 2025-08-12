2p
Vállalatok BYD Szeged

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

mfor.hu

A Szeged 365 olvasója jelentette az ismétlődő eseteket.

A Szeged 365 egy olvasója arról számolt be pénteken, hogy „napi szinten sztrájkolnak a munkások a BYD építkezés bejáratánál, korlátozzák a be- és kimenő forgalmat”. Mint kiderült, a gyár területén dolgozó munkások egy kis létszámú csoportja az új szerződéssel nem volt megelégedve, de már el is hagyták az országot – teszi hozzá a szegedi lap.

Komoly árversenyt indíthat a BYD.
Fotó: BYD

“Az AIM, a szegedi projektünk fővállalkozója megerősítette, hogy a munkavállalóik egy kisebb csoportja (mintegy 35 fő) jelenleg munkaügyi egyeztetést folytat a megújítandó szerződésükről, amely teljesítménybérezésre épül, szemben a korábbi, fix havi bér szerződésükkel, amely korábban lejárt” – mondta még pénteken Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere a Szeged 365-nek.

A HIPA is reagált

A lapnak nyilatkozó HIPA így írta le a helyzetet: “a jó ütemben épülő szegedi üzem környezetében tapasztalt fennakadás annak volt tulajdonítható, hogy nézeteltérés támadt a kivitelezésében fővállalkozóként közreműködő AIM Construction Hungary Kft. (AIM) és e cég munkavállalóinak egy kisebb – nagyjából 35 fős – csoportja között. A több száz főt foglalkoztató AIM és az alig néhány tucat munkavállaló közötti nézeteltéréstől eltekintve a beruházás a terveknek megfelelően halad. A fennakadások közvetlen előzménye, hogy az AIM a munkaszerződés megújításának folyamatában a korábban alkalmazott fix havi bér helyett teljesítménybérezésre épülő megállapodást javasolt, méghozzá mindenkinek, akinek lejárt a szerződése. Ezt az új megoldást az említett csoport tagjai nem fogadták el és több alkalommal blokkolták a munkaterület főbejáratát, kisebb mértékben megzavarva a munkálatokat. A Magyar Kormány minden beruházótól elvárja, hogy a hazai szabályok – így a munkakörülményekre vonatkozó előírások – maximális betartása mellett építse fel és működtesse gyárait.”

