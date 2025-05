Külföldön próbál szerencsét a csalás miatt elítélt egyik leggazdagabb magyar cége

A görög sajtóban megjelent információk szerint a most lezárult tranzakció a patrasi Perivola negyedben lévő Patra Mallt, az Efkarpia Mallt, valamint a thesszaloniki Makedonia bevásárlóközpontot érintette. Az eladó az európai kiskereskedelmiingatlan-piac meghatározó szereplője, illetve a görög ingatlanpiac egyik legrégebbi külföldi befektetője, a francia Klépierre volt.

Jellinek Dániel cégcsoportja jól menő napelemes társaságokba társult be többségi tulajdonosnak.

A most megvásárolt bevásárlóközpontokban összesen 67 üzlet működik, illetve mindegyikben a Sklavenitis lánc hipermarketjei üzemelnek. A bérlők között nemzetközi és helyi márkák is megtalálhatók.

