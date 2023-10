Különleges alakkal állt össze Mészáros Lőrinc

A jelek szerint míg az ország szerencsésebbik fele a jól megérdemelt nyári szabadságát töltötte, addig a háttérben nagy egyezkedések zajlottak Fejér vármegyében, melynek leghírhedtebb, -híresebb települése újabb cég székhelyéül szolgál. A történet egyik szereplője a megye és az ország leggazdagabbja, Mészáros Lőrinc; pontosabban közvetve az egyik legrégebbi érdekeltségén keresztül.

A felcsúti milliárdos gyakorlatilag a régió másik legnagyobb nevét választotta üzlettársául - vagy épp ez fordítva is történhetett, de ez a nyilvános információkból nem derül ki. No, de kezdjük a legelején!

Idén szeptember 13-án hoztak létre egy új céget, Bányavölgyi Öntözési Közösség Kft. néven, amit a cégbíróság két héttel később, szeptember 27-én jegyzett be.

A 3 millió forint törzstőkével létrehozott társaságnak két tulajdonosa van:

a Búzakalász 66 Kft.

és az Agroavena Mezőgazdasági Kft.

Nem akárkikkel állt össze. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Előbbi Mészáros Lőrinc érdekeltsége, utóbbira pedig kicsit később kitérünk. De előtte még néhány mondat magáról a cégről, mely csupán egyetlen tevékenységi kört jegyeztetett be, ami némiképp váratlan lehet a cég nevéhez képest: növénytermesztési szolgáltatás. Bár székhelyként a több más Mészáros-érdekeltségnek is otthont adó Felcsút Fő utcai címét jegyeztették be, a cég neve alapján nem kizárt, hogy egy alcsútdobozi ingatlan lesz a tényleges tevékenység helyszíne. Bányavölgy ugyanis Alcsútdoboz egyik külterületi része.

Az Agroavena Mezőgazdasági Kft. egy csákvári társaság, melynek négy magánszemély tulajdonosa van. Ők egy kivétellel mind szerepeltek az ismertté vált és nagy port kavart Ángyán-jelentésben, mely a 2015-2016-os állami földárverések visszásságait mutatta be alapos részletességgel. Ebben a dokumentumban bukkant fel többször is az Antallfy-család és több tagja, valamint Tiszeker Éva neve is a nyertesek között. A Mészáros Lőrinc friss üzlettársaként megjelenő Agroavena pedig hozzájuk szorosan kötődő társaság. Olyannyira szoros a kapcsolat, hogy a tulajdonos:

Antallfy György,

Tiszeker Éva,

Antalffy Ildikó

és Benkő Vivien Georgina.

Utóbbinak egyébként a társaság cégkivonata szerint 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze van. A cég főtevékenysége gabonaféle, hüvelyes és olajos magvak termesztése, bár emellett még egyéb növények termesztésével és állattenyésztéssel is foglalkozhat a cégkivonat szerint.

Az Antalffy-család tagjairól az Ángyán-jelentés egyebek mellett a következőket írta:

"a legtöbb birtoktestet, 37-et a Csákvári Mg. Zrt. vezérkara, tehát 2 család - Antalffyék és Zimmermannék - családtagjai és cégük alkalmazottai szerezték meg. Őket követi Mészáros Lőrinc (...), aki maga azonos nevű fia, felesége, két lánya és testvére révén 31 darab birtoktesthez jutott".

Ám Antalffyék egy másik szempontból is kiemelkedők:

"a legnagyobb terület (1618 (!) hektár, az elárvezetett megyei összterület 5,6 százaléka) tulajdonjogát a Csákvári Mg. Zrt. vezérkara, tehát 2 család - Antalffyék és Zimmermannék - családtagjai és cégük alkalmazottai szerezték meg. Őket követi Mészáros Lőrinc, aki maga, fia, felesége, két lánya és testvére révén 1545 (!) hektár állami föld tulajdonjogához jutott, ami a megyében elárverezett föld 5,4 százaléka".

Tiszeker Éváról is említést tesz a jelentés, aki - ha nem ilyen léptékben, de - szintén nyertes árverezőként szerepel a dokumentumban:

"a cég alkalmazottja, a saját maga, valamint a Nyikos Gábor és Holmanné Zimmermann Júlia által bérelt területek tulajdonjogát megszerző, a (szerk.: Csákvári Mg.) Zrt. volt irodaházának címével (8083 Csákvár, Rákóczi u. 38.) azonos lakcímű nyertes árverező.

Mészáros Lőrinc tehát ezúttal a vármegye egy másik jelentős alakjával kezdett közös üzletbe, ám, hogy milyen léptékű projektre készülnek, az még nem látszik. A jövőben azonban biztos derülnek ki új információk. A felcsúti milliárdos pedig a jelek szerint nemcsak a céghálóját bővíti hónapról hónapra, hanem az üzleti partnereinek listáját is új személyekkel.

