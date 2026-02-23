Lázálom marad csupán: sosem készül el ez a lambo

a Lamborghini olasz autógyártó eláll attól a tervétől, hogy teljesen elektromos modellt dobjon piacra az igen magas költségek és az alacsony fogyasztói érdeklődés miatt – mondta

A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egy évnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben. A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét.

A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna. Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) fejlesztésére fog összpontosítani, 2030-ra minden Lamborghini modell ilyen hibrid rendszerű lesz. Winkelmann azt is megígérte, hogy „amíg csak lehet” folytatja a belső égésű motorok gyártását. A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen Csoport része. A Lamborghini tavaly rekord számú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások közel 10 százalékkal csökkentek. (MTI)