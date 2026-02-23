2p

Lázálom marad csupán: sosem készül el ez a lambo

mfor.hu

Nem élte túl a tervezőasztalt ez a típus, anyagi okok miatt.

Stephan Winkelmann, a Lamborghini cég vezérigazgatója a The Sunday Times című lapnak adott interjút. Ebben a cégvezér közölte:

a Lamborghini olasz autógyártó eláll attól a tervétől, hogy teljesen elektromos modellt dobjon piacra az igen magas költségek és az alacsony fogyasztói érdeklődés miatt – mondta

A vállalatvezető szerint ezt a döntést több mint egy évnyi folyamatos egyeztetés előzte meg vállalaton belül, továbbá a kereskedőkkel. Stephan Winkelmann úgy vélte, hogy a teljesen elektromos járművek fejlesztésébe való befektetés, amikor a piac és az ügyfélkör még nem áll készen, drága hobbi lenne, és anyagilag felelőtlen a részvényesekkel, az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal és családjaikkal szemben. A vállalat 2023-ban mutatta be a teljesen elektromos, két villanymotorral és összkerékhajtással rendelkező Lanzador koncepciómodelljét.

A gyártás az eredeti tervek szerint 2028-ban indult volna. Stephan Winkelmann szerint a Lamborghini a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) fejlesztésére fog összpontosítani, 2030-ra minden Lamborghini modell ilyen hibrid rendszerű lesz. Winkelmann azt is megígérte, hogy „amíg csak lehet” folytatja a belső égésű motorok gyártását. A Lamborghini az Audi tulajdonában van, amely a német Volkswagen Csoport része. A Lamborghini tavaly rekord számú 10 747 járművet értékesített. Európa és a Közel-Kelet továbbra is a cég legnagyobb piacának számít, míg az Egyesült Államokban az eladások közel 10 százalékkal csökkentek. (MTI)

A szabad ég alatt is pénzt csinálhat a flaskákból?

Látványos újítás várhat a palackok visszaváltási rendszerére.

Lengyel logisztikai központtal bővíti portfólióját az Appeninn

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. a társaság 100 százalékos tulajdonában álló lengyel leányvállalatán keresztül megvásárolta a lengyelországi Tarnówban található Goodyear logisztikai központot – közölte az ingatlanbefektetési társaság pénteken az MTI-vel .

Büszke lehet a Graphisoft Park 2025-ös eredményei miatt

A Graphisoft Park SE pro forma adózott eredménye tavaly 20,48 millió euró volt az előző évi 7,96 milliárd euró után, az eredményt egyszeri rendkívüli tételek húzták fel – közölte a társaság pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A horvátok cáfolják a kormány állítását, szerintük teljesen el tudnák látni kőolajjal Magyarországot

Közleményt adott ki pénteken a Janaf horvát olajvállalat az Adria-vezetéken Magyarország és Szlovákia felé történő kőolajszállításról. A horvát fél szerint ők „a partnerséget és a megbízhatóságot” tartják a vállalat legfontosabb üzleti értékeinek, és tevékenységük hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása továbbra is teljesen biztosított legyen.

Lerántották a leplet a Széchenyi Kártya Programról

Az államilag támogatott termékek nélkül csökkent volna a magyar vállalati hitelpiac az elmúlt években. A KAVOSZ Zrt. sajtóeseményén részletesen bemutatták az Egyensúly Intézet tanulmányát a Széchenyi Kártya Program gazdasági hatásairól. Az is kiderült, hogy mennyibe kerül a költségvetésnek a támogatott hitelek fenntartása, és hogy mit szól a Magyar Nemzeti Bank ahhoz, hogy ezen konstrukciók miatt lényegében mérséklődik a monetáris politika gazdaságra gyakorolt hatása.

Jászai Gellért

Újabb országgal fonta szorosabbra az együttműködést Magyarország – ebből a 4iG is profitál

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti stratégiai párbeszéd. 

Meglepő eredménnyel zárt a Mol, az éves számokban is meglátszik

Váratlanul jó negyedévvel zárt 2025-ben a cég, közzétették az éves eredményeket is.

Felfoghatatlanul sok pénzt hoznak az átverős hirdetések a közösségimédia-platformoknak

Egymilliárd csaló hirdetés jutott az európai felhasználók hírfolyamába tavaly, a szolgáltatók pedig brutálisan meggazdagodtak ebből. Az ilyen hirdetések száma a következő években még nőhet is.

Csökkent a legnagyobb hazai cégek összértéke

A 100 legnagyobb hazai tulajdonú cég listáját tíz éve állítják össze, és eddig csak egyszer fordult elő, hogy az összérték csökkent az előző évhez képest.

A reptérvásárlás után eljött a kijózanódás, végül mégis külföldi tulajdonosa lehet az Alföldi Tejnek

Bár Donald Trump vámháborúja bekavart, végül az elmúlt időszak legjobb évét produkálta tavaly a globális vállalatfelvásárlási (M&A) piac. Magyarország viszont kilógott a sorból, ami elsősorban a repülőtér állami tulajdonba vétele miatt igencsak torz 2024-es évvel magyarázható. Idehaza az európai uniós átlaghoz képest jellemzőbb, hogy a hatóságok külföldi felvásárlási kísérleteket blokkolnak, bár több példa is mutatja, hogy a kezdeti „befeszülés” később még változhat.

