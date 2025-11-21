Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

„11 darab új Flirt vonatot vásárol a magyar állam tulajdonába került GYSEV, ezek valamikor 2027-ben készülhetnek el” – jelentette be Lázár János közlekedési miniszter Szolnokon, a Stadler új gyártócsarnokának felavatásán. „Tervben van további tíz új jármű megvásárlása is 40 milliárd forint értékben” – tette hozzá, amiről a 24.hu számol be.

„Svájc motorvonatflottája rövidesen lecserélésre kerül. A magyar kormány kész arra, hogy a 15–20 éves használt járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa” – ismertette Lázár, aki szerint a svájci minőség nemcsak 15 évet tud, hanem akár 30–40–50 évet. „Még az idén 93 használt Stadler-motorvonat, 14.000 ülőhellyel, megvásárlásáról kötünk megállapodást. Ez egy 80 milliárd forintos üzlet” – tette hozzá Lázár, aki később még azt is hozzáfűzte, hogy „ez egy nagyon jó üzlet, nagyon jó lehetőség”.

Lázár elmondása szerint a használt svájci vonatok Debrecen és Miskolc között fognak közlekedni, az új szerelvények pedig Sopron, Szombathely, Budapest viszonylatában.