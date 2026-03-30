1p
Vállalatok Lázár János MÁV Zrt.

Lázár János váratlan lépésről döntött

mfor.hu

A MÁV biztonsági dolgozói pluszpénzt kapnak.

Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV-csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak, a fegyverpénz április elején érkezik a 370 fős állományhoz – közölte a MÁV honlapján.

Lázár János miniszteri döntést hozott
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A közlemény szerint bár a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV-csoport említett munkavállalóira, Lázár János építési és közlekedési miniszter az extra juttatás kifizetéséről döntött, mivel indoklása szerint a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Így a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem dolgozóihoz hasonlóan a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) mintegy 370 fős állománya is jogosult lesz az extra juttatásra, amelyet a MÁV-csoport saját forrásaiból biztosít – közölték.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG