2p
Vállalatok Autópályák, autóutak

Lázár Jánosék megint a Strabag körmére néznek

mfor.hu

Elkészült a megcsúszott útszakasz javítása.

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását – áll az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közleményében.

Az ÉKM szakemberei, a kivitelező Strabag, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszínbejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak az érintett útszakaszon. A tárca közlése szerint a tét az, hogy elfogadható-e az elvégzett munka, tartósan forgalom alá helyezhető-e a kérdéses útszakasz. Nagy Bálint államtitkár hangsúlyozta:

„az út akkor tekinthető kijavítottnak, ha ez a hiba nem fordul elő még egyszer. Ha a Strabag mostani beavatkozása nem oldja meg a problémát, akkor vissza kell jönniük.”

Ha mindent rendben találnak, az MKIF átveszi a munkaterületet, és megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A művelet legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe. Ezt követően indulhat újra a forgalom a pályán – derült ki a közlésből.

Az autópálya Szikszó térségében még 2024 februárjában süllyedt meg mintegy 150 méteren, alig három évvel az átadás után. Az érintett szakaszt lezárták, a helyreállítás pedig azóta is késik. Lázár János többször is bírálta a kivitelezőt, de auditot is elrendelt a cégnél.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több mint száz dolgozójától megválik az Obi

Magyarázat nélkül.

Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

Szabadalmak terén jól állunk.

A technológiaorientált Magyarország egyre nagyobb érdeklődést mutat a jövőre felkészült platformok és a digitális készségek iránt

A magyarok egyre inkább támaszkodnak a különféle technológiai eszközökre és applikációkra legyen szó információszerzésről, innovatív munkaeszközökről vagy új üzleti lehetőségekről. Ez a fajta digitális kultúra rohamosan fejlődik az országban.

Nem panaszkodhatnak Mészáros Lőrincék, megint nőtt a cégcsoportjuk

Nem panaszkodhatnak Mészáros Lőrincék, megint nőtt a cégcsoportjuk

Az Opus-csoport adózott eredménye 31 milliárd forint lett az első három negyedévben.

Újabb lesújtó hírek, a BMW és a CATL is feszülten figyel

Újabb lesújtó hírek, a BMW és a CATL is feszülten figyel

A német autógyártók a 2009-es pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július és szeptember közötti időszakban – derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég elemzéséből.

Brezina Szabolcs

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

December 12-ig tartott az igénylési időszak az MBH Bank részvénytranzakciójában, a program zárása pedig a napokban várható. Az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója és egyben az MBH Bank ügyvezető igazgatója elmondta, hogy teljesült az a várakozása, hogy minél több lakossági befektető jegyezze le a papírjaikat, hiszen a lakossági igénylést napokkal a tervezett határidő előtt, a kiemelkedő érdeklődés miatt leállította a bank. Brezina Szabolcs a lapunknak adott interjúban arról is beszélt, hogy tovább növelnék a közkézhányadot, az első számú cél pedig, hogy a BUX indexbe kerülve betörjenek a hazai blue chipek közé.

Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

Komoly baj lehet abból, ha a boltban megszakítják a fizetési folyamatot

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online pénztárgép adatokból azt is látja, ha megszakítják a fizetési folyamatot.

Csúnyán ráfáznak, akik gyakran rendelnek a Temu és a Shein oldalairól

Csúnyán ráfáznak, akik gyakran rendelnek a Temu és a Shein oldalairól

Jön a kötelező vám 150 eurós értékhatár alatt.

Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Társadalmi vitára bocsátották a tervet.

Fontos határidőre kell figyelni a magyar cégeknek – figyelmeztet a NAV

Fontos határidőre kell figyelni a magyar cégeknek – figyelmeztet a NAV

A kisvállalati adót választókat érinti.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168