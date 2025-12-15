Lázár Jánosék megint a Strabag körmére néznek

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását – áll az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közleményében.

Az ÉKM szakemberei, a kivitelező Strabag, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszínbejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak az érintett útszakaszon. A tárca közlése szerint a tét az, hogy elfogadható-e az elvégzett munka, tartósan forgalom alá helyezhető-e a kérdéses útszakasz. Nagy Bálint államtitkár hangsúlyozta:

„az út akkor tekinthető kijavítottnak, ha ez a hiba nem fordul elő még egyszer. Ha a Strabag mostani beavatkozása nem oldja meg a problémát, akkor vissza kell jönniük.”

Ha mindent rendben találnak, az MKIF átveszi a munkaterületet, és megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A művelet legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe. Ezt követően indulhat újra a forgalom a pályán – derült ki a közlésből.

Az autópálya Szikszó térségében még 2024 februárjában süllyedt meg mintegy 150 méteren, alig három évvel az átadás után. Az érintett szakaszt lezárták, a helyreállítás pedig azóta is késik. Lázár János többször is bírálta a kivitelezőt, de auditot is elrendelt a cégnél.