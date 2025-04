Lázár János örülhet: takarít a MÁV, és új app is van

A MÁV+ appba – egyebek mellett – belekerültek a modernebb azonosítási és felhasználókezelési megoldások, amelyeknek köszönhetően nem kell napi szinten bejelentkezni, ha már egyszer beléptünk, illetve az új mobilalkalmazást a weboldalas értékesítési felületen (jegy.mav.hu), továbbá a régi mobilalkalmazáshoz igényelt jelenlegi felhasználónévvel és jelszóval is lehet használni.

Az utazó takarítók által biztosított szolgáltatás tesztelése az elmúlt hetekben zajlott, keddtől pedig élesben, országos „lefedettséggel” is elindult a rendszer.

Már várták a változást a debreceni nagyállomáson is Fotó: Mfor/Mester Nándor

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!