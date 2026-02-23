1p

Vállalatok Légiipar Wizz Air

Leállást jelentett be a Wizz Air – utasok, figyelem!

mfor.hu

Tervezett karbantartást tartanak.

A Wizz Air a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre – közölte a Wizz Air.

Kiemelték, hogy a tervezett leállás február 25. este 11 órától február 26. reggel 8 óráig tart. Ebben az időszakban nem lesz elérhető a szolgáltatások közül az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel, a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói, valamint az utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a járatok menetrend szerint üzemelnek majd, azokat az utasokat a leállás nem is fogja érinteni, akik már azt megelőzően elvégezték az utasfelvételt.

Jelezték ugyanakkor, a Wizz Air azt tanácsolja utasainak, hogy akik még nem jelentkeztek be a járatukra, mindenképp még a leállás előtt tegyék meg. Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz.

