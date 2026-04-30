Vállalatok CATL Debrecen

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

mfor.hu

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

A debreceni CATL-gyár érdekében folyó földkisajátítások leállítását kérte Tárkányi Zsolt Tisza-képviselő a városi önkormányzattól csütörtökön a Facebook-oldalán. A politikus szerdán részt vett Kapitány István leendő gazdasági miniszter és a kínai cég magyarországi vezetőinek informális találkozóján.

Az akkumulátorgyár vezetői szerint a Debrecen és Nagykereki közötti vasútvonal zavarja az üzem napi működését. Emiatt a debreceni önkormányzat megkezdte a vasútvonal által érintett állami terület kisajátítását, hogy azt átadhassa a CATL-nek. Mivel még nem lépett hivatalba a Tisza-kormány, nem tudni, pontosan hogy áll az ügy – írta Tárkányi Zsolt.

„Ezért a következő kéréssel fordulok a városvezetéshez: állítsák le a folyamatot, ne kerüljön a terület a CATL-hez! Nincs vesztegetni való időnk, döntést kell hozni: Debrecen és a régió vagy az akkugyár érdeke a fontosabb? A Tisza álláspontja egyértelmű: a területen maradjon meg a vasút akkugyár helyett!” – tette hozzá.

A gyár épült a vasút mellé és nem fordítva, így alkalmazkodnia is a gyárnak kell.

„A vonal újranyitása kiemelt célunk, ebből nem engedünk” – írta a politikus.

„Világossá tettem, hogy elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy az idegenrendészeti szabályokat kijátszva, turistavízummal érkező, sokszor szakvizsga nélküli ázsiai munkások is dolgoznak a gyárban. Június 1-től átmeneti időszakra a Tisza minden harmadik országbeli vendégmunkás behozatalát határozatlan időre felfüggeszti. Ez komoly vitapont volt, de ugyanazt mondtuk, mint a kampányban, így meglepetést itt sem okoztunk” – közölte a szerdai megbeszélésre utalva.

Tárkányi Zsolt kiemelte: minden erejével azon lesz, hogy a hatóságok tehessék a dolgukat, betartathassanak minden környezetvédelmi szabályt, ehhez pedig minden erőforrást biztosítani fognak, egyben megteremtik a valós, elrettentő erejű bírságok kiszabásának lehetőségét is.

Végső esetben a szabálytalankodó gyárak működését is felfüggesztik – tudatta.

Nem politikusok őrködnek majd a szabályok betartása felett, hanem a független hatóságok szakemberei, mert „az elmúlt években a probléma éppen az volt, hogy politikusok felülről adtak utasításokat a hatóságoknak” – írta a politikus, helyi országgyűlési képviselő.

(MTI) 

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

A férfi ruhatár egyik legfontosabb darabja kétségtelenül a jól megválasztott felsőrész, amely alapjaiban határozza meg a közérzetedet a nap folyamán. Nem mindegy, hogy egy izzasztó edzésen veszel részt, vagy a városban sétálsz a barátaiddal, hiszen a bőröd kényelme minden szituációban az elsődleges szempont. Ebben a bejegyzésben alaposan körbejárjuk a különböző textíliák előnyeit, hogy mindig a legmegfelelőbb döntést hozhasd meg a vásárláskor.

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Az egész világ nyakalja ezt az üdítőt nem semmi a globális eladási volumen.

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Feladták a régiót Ukrajna miatt.

MBH Bank: közel harmadával romlott az első negyedévben a hitelintézeti szektor

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, amely a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden az MTI-vel.

Rekordnyereséget ért el a Gránit Bank

A Gránit Bank eredménytartalékba helyezi a 2025-ben elért rekordmértékű, egyedi szinten 19,2 milliárd forintos adózás utáni eredményét a közgyűlés döntése – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Keszthelyi Erik: Át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését

A Hungarikum Alkusz Csoport III. exkluzív sajtótájékoztatója keretében értékelte a magyar biztosítási szektor eredményeit, kihívásait, és ismertette azokat a stratégiai lépéseket, amelyeket az alkuszcégcsoport tett az elmúlt években a fenntartható jövő biztosítása érdekében.

A Richtert nem kellett megkérni az MCC osztalékának elhalaszásáról, magától ajánlotta fel

A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést a Matthias Corvinus Collegium (MCC) felé. 

