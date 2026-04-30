Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

A debreceni CATL-gyár érdekében folyó földkisajátítások leállítását kérte Tárkányi Zsolt Tisza-képviselő a városi önkormányzattól csütörtökön a Facebook-oldalán. A politikus szerdán részt vett Kapitány István leendő gazdasági miniszter és a kínai cég magyarországi vezetőinek informális találkozóján.

Az akkumulátorgyár vezetői szerint a Debrecen és Nagykereki közötti vasútvonal zavarja az üzem napi működését. Emiatt a debreceni önkormányzat megkezdte a vasútvonal által érintett állami terület kisajátítását, hogy azt átadhassa a CATL-nek. Mivel még nem lépett hivatalba a Tisza-kormány, nem tudni, pontosan hogy áll az ügy – írta Tárkányi Zsolt.

„Ezért a következő kéréssel fordulok a városvezetéshez: állítsák le a folyamatot, ne kerüljön a terület a CATL-hez! Nincs vesztegetni való időnk, döntést kell hozni: Debrecen és a régió vagy az akkugyár érdeke a fontosabb? A Tisza álláspontja egyértelmű: a területen maradjon meg a vasút akkugyár helyett!” – tette hozzá.

A gyár épült a vasút mellé és nem fordítva, így alkalmazkodnia is a gyárnak kell.

„A vonal újranyitása kiemelt célunk, ebből nem engedünk” – írta a politikus.

„Világossá tettem, hogy elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy az idegenrendészeti szabályokat kijátszva, turistavízummal érkező, sokszor szakvizsga nélküli ázsiai munkások is dolgoznak a gyárban. Június 1-től átmeneti időszakra a Tisza minden harmadik országbeli vendégmunkás behozatalát határozatlan időre felfüggeszti. Ez komoly vitapont volt, de ugyanazt mondtuk, mint a kampányban, így meglepetést itt sem okoztunk” – közölte a szerdai megbeszélésre utalva.

Tárkányi Zsolt kiemelte: minden erejével azon lesz, hogy a hatóságok tehessék a dolgukat, betartathassanak minden környezetvédelmi szabályt, ehhez pedig minden erőforrást biztosítani fognak, egyben megteremtik a valós, elrettentő erejű bírságok kiszabásának lehetőségét is.

Végső esetben a szabálytalankodó gyárak működését is felfüggesztik – tudatta.

Nem politikusok őrködnek majd a szabályok betartása felett, hanem a független hatóságok szakemberei, mert „az elmúlt években a probléma éppen az volt, hogy politikusok felülről adtak utasításokat a hatóságoknak” – írta a politikus, helyi országgyűlési képviselő.

(MTI)