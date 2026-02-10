Leállt Magyarország második legnagyobb bankja, a fiókok és az elektronikus csatornák sem működnek

Technikai hiba miatt elektronikus csatornáink – az MBH Netbank (korábban BB) kivételével – átmenetileg nem elérhetőek, és a fióki ügyintézés is szünetel. Ügyfeleink bankkártyájukat zavartalanul tudják használni aktuális egyenlegük erejéig. Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük ügyfeleink türelmét! – írja közleményében az MBH Bank.

Az MBH Bank Magyarország egyik vezető hitelintézete, amely a legtöbb bankfiókkal rendelkezik Magyarországon, több mint 2,4 millió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki.