Leányvállalatot alapított a Magyar Telekom

A Közgyűlés a leválás időpontjaként 2025. október 31. napját határozta meg. Az új leányvállalat vezérigazgatója 2025. november 1-től Markovics Sándor lesz, aki 1998 óta dolgozik a Magyar Telekom Csoportnál. 2010 óta tölt be különböző vezetői pozíciókat a nagykereskedelmi, társszolgáltatói kapcsolatokat menedzselő területen, tíz évig vezette a Wholesale Partner Relations területet, 2022 óta pedig a Regulatory and Wholesale Tribe-ban partnerkapcsolati vezetőként dolgozott.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!