Lecsaptak a cégek az ingyenpénzre – még észbe kaphat, aki zöldíteni akar

A gazdasági társaságok közel 5900 tisztán elektromos járművet vásárolnának összesen 22,8 milliárd forint kormányzati hozzájárulással. A vállalkozások március végéig jelezhetik igényüket az akár 64 millió forint támogatásra.

A tavaly februárban indult program 30 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a tiszta és csendes gépkocsik beszerzését. A teljes forrásmennyiség háromnegyedére futott be eddig kérelem. 4100 pályázóval már a támogatási szerződéseket is megkötötték 18,5 milliárd forint értékben. A kétezret közelíti a kifizetések száma is, összegük 7,8 milliárd forint fölött alakul.

A legkeresettebb járműkategória a személyautóké közel 4600 darabbal, kisteherautóból mintegy 1300 megvásárlásához kértek eddig forrást. A márkák népszerűségi rangsorának a BYD áll kereken 1400 darabbal, a típusok listavezetője a Tesla Model Y 560 egységgel – derült ki az Energiaügyi Minisztérium közléséből.