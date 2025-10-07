Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Lecsaptak a szúnyogirtókra

Az egyajánlatos közbeszerzések okait keresik a versenyhatóság szakértői.

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a szúnyoggyérítés hazai piacán. Közleményük szerint a vizsgálat kiterjed a szúnyoggyérítési szolgáltatások beszerzésének magyarországi piacán uralkodó versenyviszonyok elemzésére. A nemzeti versenyhatóság szakértői felmérik a közbeszerzésekben részt vevő, illetve az érintett termékek piacán jelen lévő szereplők körét, a közelmúltban tapasztaltható piaci viszonyokat, az ajánlattevők piaci magatartását, valamint az egyajánlatos közbeszerzések magas számát okozó további tényezőket, így az ajánlatkérők közbeszerzési gyakorlatát is.

A gyorsított ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalnak, és sürgős beavatkozás indokolt az adott szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött – kötelező válaszadáson alapuló – információk elemzésével tárja fel a verseny torzulásának részletes okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket azok kiküszöbölésére.

Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére 30 napja van, amely indokolt esetben legfeljebb kétszer 30 nappal meghosszabbítható – jegyzi meg a hatóság.

