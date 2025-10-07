Lecsaptak a szúnyogirtókra

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a szúnyoggyérítés hazai piacán. Közleményük szerint a vizsgálat kiterjed a szúnyoggyérítési szolgáltatások beszerzésének magyarországi piacán uralkodó versenyviszonyok elemzésére. A nemzeti versenyhatóság szakértői felmérik a közbeszerzésekben részt vevő, illetve az érintett termékek piacán jelen lévő szereplők körét, a közelmúltban tapasztaltható piaci viszonyokat, az ajánlattevők piaci magatartását, valamint az egyajánlatos közbeszerzések magas számát okozó további tényezőket, így az ajánlatkérők közbeszerzési gyakorlatát is.

A gyorsított ágazati vizsgálat a versenytörvényben rögzített piaci problémák feltérképezésére szolgáló eljárás olyan esetekben, amikor a körülmények a verseny torzulására vagy korlátozódására utalnak, és sürgős beavatkozás indokolt az adott szektorban. A vizsgálat során a versenyhatóság többek között a piaci szereplőktől összegyűjtött – kötelező válaszadáson alapuló – információk elemzésével tárja fel a verseny torzulásának részletes okait, hogy megtehesse a szükséges lépéseket azok kiküszöbölésére.

Kapcsolódó cikk Amerikai cégre csapott le a GVH A Duolingo megtéveszti a fogyasztókat.

Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően a GVH nyilvános jelentésben összegzi a gyorsított ágazati vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére 30 napja van, amely indokolt esetben legfeljebb kétszer 30 nappal meghosszabbítható – jegyzi meg a hatóság.