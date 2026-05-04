Leépítések jönnek a Századvégnél

A 24.hu vette észre, hogy fókuszváltást, valamit kisebb létszámmal történő működést jelentett be Facebook-bejegyzésben a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány. A megjelent közleményben azt írták,

a 2026-ban bekövetkező kormányzati struktúraváltozások következtében a szervezet szakpolitikai és tanácsadói feladatkörének súlya csökken, ezért a Századvég-csoport a jövőben fokozott hangsúlyt helyez alapfeladataira, különösen a kutatási és elemzési tevékenységekre, valamint tovább erősíti a könyvkiadói szerepét.

Kiemelték, az intézmény alapvető funkciói, tevékenységi köre és értékrendje változatlan marad, működését a jövőben is ezen elvek mentén, független elemző intézményként folytatja. A szervezeti működés a továbbiakban azonban kisebb létszámmal folytatódik – áll a cikkben.