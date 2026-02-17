6p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Vállalatok Magyarországon terjeszkedő cégek

Lehangoló évkezdés a magyar cégvilágban

mfor.hu

Három éve folyamatosan csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. A jelenség túlmutat egy-egy gazdasági cikluson vagy válságon: tartósan átalakult a vállalkozói döntések logikája. A válasz nem egyetlen okban keresendő, hanem a bizonytalanság, a kivárás és a döntési kockázatok egymást erősítő hatásában.

Az Opten adatai alapján 2026 januárjában több mint ezerrel csökkent a cégállomány: az új alapítások 2 ezer alatt maradtak, a megszűnések közelítették a 3 ezret, miközben az új eljárások száma továbbra is 4 ezer felett volt. A vállalkozói aktivitás így továbbra sem fordult át növekedésbe.

Mindez nem véletlen. Azért kevés ma az új vállalkozás Magyarországon, mert a vállalkozók fejében egyszerre van jelen a bizonytalan jövő, a kiszámíthatatlan piac és a kivárásra ösztönző közhangulat, és ez pszichológiailag lefagyasztja a döntéseket.

3 ezernél a megszűnt cégek száma
3 ezernél a megszűnt cégek száma
Fotó: DepositPhotos.com

Évek óta látjuk a cégalapítások visszaesését. Egy idő után azonban már nem az a kérdés, hogy mennyi az új vállalkozás, hanem az, hogy miért nem születnek meg ezek a döntések. Az Opten adatai szerint 2021-ben még közel 34 ezer új vállalkozás alakult Magyarországon, 2025-re viszont ez a szám 22,4 ezerre csökkent. Eközben a megszűnések száma tartósan magas maradt, tavaly 33,7 ezer vállalkozás zárt be, a vállalkozói mérleg immár három éve negatív.

Bizonytalan jövő, rövidülő tervek

Egy vállalkozás akkor működik jól, ha tervezni tud. Nem feltétlenül évekre előre, sokszor elég egy év, vagy akár egy negyedév. Ma azonban sok vállalkozó ott akad el, hogy nem meri komolyan venni a saját terveit, mert nehéz megmondani, mi lesz a következő „normális” állapot.

A PwC Magyarországi Vezérigazgatói Felmérés 2025 elején készült, de az akkor mért óvatosság azóta sem oldódott fel. Az Opten adatai szerint a cégalapítások száma 2025-ben tovább csökkent. Ebben az értelemben a PwC-felmérés ma már inkább visszaigazolás, mint előrejelzés.

A képet a GKI üzleti és fogyasztói bizalmi indexei is megerősítik, a bizalom az elmúlt hónapokban megtorpant, és továbbra is jóval alacsonyabb szinten áll, mint korábbi választási időszakokban. Ez a tartós óvatosság visszafogja a hosszabb távú vállalkozói döntéseket.

A makrogazdasági adatok sem adnak egyértelmű kapaszkodót a vállalkozói döntésekhez. A KSH friss adatai szerint a magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,3–0,4 százalékkal bővült, a növekedés pedig elsősorban a szolgáltatásokhoz és az építőiparhoz kötődött, miközben az ipar teljesítménye visszaesett. Ez technikailag növekedés, de nem olyan mértékű és szerkezetű, amely széles körben erősítené a jövőbe vetett bizalmat. A gazdaság nem zuhan, de nem is gyorsul, és ez a „köztes állapot” a vállalkozói döntések szempontjából a legnehezebben értelmezhető.

A piac kérdése: „el tudom-e adni ennyiért?”

A bizalom csökkenése a mindennapi működésben is megjelenik. Egy vállalkozásnak áraznia kell, csakhogy ma az árazás már nem pusztán költségszámítás, hanem kockázatbecslés.

A GKI januári jelzései alapján a kép kettős. Miközben a lakosság saját pénzügyi helyzetét és rövid távú kilátásait enyhén javulónak látja, az ország gazdasági helyzetének megítélése romlott, és a nagy értékű vásárlásokra elkölthető pénz megítélése is visszaesett. Ez a kettősség a vállalkozók számára nehezen olvasható piacot jelent.

Kivárás választási évben

A tervezést tovább nehezíti, hogy 2026 tavaszán országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A választási időszak hagyományosan kivárásra ösztönzi a gazdasági szereplőket: nem feltétlenül az eredmény, hanem a változás lehetősége miatt.

Az Opten adatai szerint szinte minden nemzetgazdasági ágban visszaesett az új cégalapítások száma. A kérdés nem az, hogy elfogyott-e a vállalkozói kedv, hanem az, mikor és milyen feltételekkel születnek meg az új döntések.

„Ezek az adatok nem azt mutatják, hogy eltűnt volna a vállalkozói kedv, hanem azt, hogy a vállalkozók tudatosabbá váltak” – mondja Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője. – „A bizonytalanság ma nem kivétel, hanem az új működési környezet része. Azok lesznek sikeresek, akik ebben is képesek dönteni.”

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) januári értéke országosan 12,57 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Somogy, Komárom-Esztergom és Zala vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.

Opten – CFI vármegyénként, 2026. január

Vármegye

Alapítások

Megszűnések

Felszámolások*

Opten – CFI

Főváros

729

1553

514

17,11%

Heves

42

62

8

15,11%

Jász-Nagykun-Szolnok

38

62

26

13,42%

Nógrád

16

34

9

13,13%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

62

86

33

12,70%

Borsod-Abaúj-Zemplén

75

79

25

11,36%

Bács-Kiskun

67

98

36

11,07%

Győr-Moson-Sopron

53

112

27

10,78%

Pest

296

387

121

10,69%

Baranya

29

92

16

10,55%

Hajdú-Bihar

59

76

20

9,36%

Vas

28

31

3

8,83%

Fejér

38

73

31

8,72%

Veszprém

39

50

24

8,60%

Csongrád-Csanád

57

42

27

7,98%

Békés

29

21

5

7,86%

Tolna

19

22

8

7,27%

Somogy

23

38

11

7,13%

Komárom-Esztergom

26

38

12

6,93%

Zala

24

32

9

6,90%

ÖSSZESEN

1 749

2 988

965

  

*Újonnan indult eljárások

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek – Klasszis Podcast

Leszálló ágba került a fenntarthatóság kérdése a politikai narratívák szintjén, de ez még jót is tehet a vállalkozásoknak. Letisztult ugyanis a kép, a cégek könnyebben eligazodhatnak a nagy ESG-katyvaszban – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Ács Barnabás. A fenntarthatósági szakértő hozzátette: a Z és az Alfa generáció megváltozó igényei miatt az egész témakör munkaerőpiaci kihívássá válik és a jövő tehetségeinek megtalálásában is döntő tényező lesz.

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

Új megállapodást jelentett be a vállalat.

Vendégmunkások nélkül nem megy? Itthon az akkucégek, a németeknél a csökkenő munkakedv teszik fel a kérdést

Vendégmunkások nélkül nem megy? Itthon az akkucégek, a németeknél a csökkenő munkakedv miatt ez a kérdés

Meg kell változtatni a vendégmunkások helyzetét és társadalmi megítélését, ugyanis egyre nagyobb szükség lesz rájuk a jövő európai munkaerőpiacán – erről beszélt a Trend FM hétfői adásában Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója. Idehaza – mások mellett – az akkumulátorcégek munkaerőigénye élezi ki a probléma súlyát, miközben Németországban a részmunkaidő és a betegszabadságok elharapódzása is fontos kérdéseket vetnek fel.

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Felszabadítanák a kőolajkészletet.

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Az ESG terén díjaznak majd.

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

A magyar munkaerőpiac növekvő szereplőjébe.

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Százmilliókat érő cég is a NAV árverésén végezte

Az adóhivatal céges árveréseiből válogattunk.

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Ezek a magyar javaslatok járulhatnak hozzá az európai gazdaság feltámasztásához

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

Az OTP meglepő területen válik meg kétszáz dolgozójától

A Digitális Divíziót karcsúsítják.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168