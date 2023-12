Lehetséges az érintéses fizetés terminál nélkül is, de vajon megéri?

Ma már mindennapos, hogy az üzletekben kártyás fizetést alkalmazunk. Legyen szó egy építkezés több tízezer forintos tételéről vagy egy pár száz forintos kávéról, sokkal egyszerűbb a bankkártyát (esetleg mobiltelefont, okosórát) az eladó eszközéhez érintve fizetni, mint a bankjegyeket számolgatni vagy a pénztárcában turkálni az apró után. A kereskedő számára is jóval gyorsabb az eljárás, és nem kell bajlódni a visszajáróval.

Egy terminál azonban meglehetősen helyigényes, mérete szinte egy „fél tégla”, és nem minden kereskedő számára kényelmes, hiszen számos esetben a számlát vagy nyugtát, illetve a bizonylatot is azonnal ki kell nyomtatni, ami megnöveli a készülék méreteit. Aki azonban nem köteles ezekre, azok számára remek megoldás lehet a Fizetési Pont által biztosított SoftPOS alkalmazás.

Utóbbihoz nem szükséges egyéb, mint egy NFC-képes, a világhálóra internetes vagy wi-fi kapcsolattal csatlakozó mobileszköz, amin legyen legalább Android 8.0-s operációs rendszer, a szükséges SoftPOS applikáció ugyanis ezen képes futni. Vásárláskor a kereskedő az alkalmazás elindítása után megadja a vásárlás összegét, a vevő pedig kártyája érintésével fizeti ki az összeget, és a művelet be is fejeződött. A megoldás kétségkívül gyors és kényelmes, így azok számára kínál hatékony megoldást, akik termékeiket, szolgáltatásaikat különböző helyeken, keresztül-kasul utazva értékesítik. Könnyen belátható, hogy egy taxis, egy mozgóárus, egy piaci árus, egy futár vagy épp egy szerelő szaki számára fontosabb a termék, a szerszámok vagy egyéb eszközök számára helyet biztosítani, mint a terminálnak. A mobiltelefon viszont ott lapul a zsebükben, az alkalmazás pedig csak tárhelyet foglal.

De egy vendéglátóhely esetében is sokkal kényelmesebb és elegánsabb a zsebből elővéve biztosítani a vendég számára a fizetés lehetőségét, mint egy nagyobb méretű készülékkel cirkálni az asztalok között.

Csak egy alkalmazás kell hozzá. Fotó: Fizetési Pont

Ám mi történik, ha a vevő ragaszkodik a bizonylathoz? A SoftPOS alkalmazás esetén QR-kódon vagy e-mailen keresztül van lehetőség a hiteles dokumentum megküldésére a vevő számára. Mivel azonban ez időigényes, így azok számára, ahol a vevők sűrűbben kérik a számlát, nyugtát, továbbra is a hagyományos POS terminált ajánljuk. Előfordulhat az is, hogy a vevő nem rendelkezik érintéses fizetésre alkalmas kártyával. A SoftPOS viszont csak érintéses fizetésre alkalmas, így azok körében, ahol nagyobb arányban fordulnak elő a mágnescsíkos vagy chipes kártyával rendelkező vevők, szintén a hagyományos POS-terminál marad a megoldás.

Vagyis ha egy szakember arra adja a fejét, hogy vállalkozásba kezd, például katás vállalkozóként villanyszerelő lesz, ő biztos lehet benne, hogy a Kovács család nem fogja tőle azonnal kérni a bizonylatot. Szerszámai, eszközei mellett nem szeretne még egy terminált is magával hordani, ezért dönthet úgy, hogy ő a Fizetési Pont SoftPOS alkalmazását használná. Annak megrendelése után már le is töltheti az applikációt és a mindössze pár lépésből álló regisztrációs folyamatot követően már dolgozhat is, az első vevő pedig egy kártyás érintéssel rövid időn belül ki is fizetheti az elvégzett munkát.

A kereskedőknek tehát ezeket az érveket latba vetve érdemes dönteniük, POS-terminált használjanak vagy megrendeljék-e a SoftPOS alkalmazást.